Premier League : City et Chelsea assurent l’essentiel

31/12/2023

Manchester City, auréolé de son titre au Mondial des clubs, s'est fait peur une mi-temps avant de s'imposer à Everton (3-1) alors que Chelsea a difficilement battu Crystal Palace (2-1), mercredi lors de la 19e journée du Championnat d'Angleterre.



Les joueurs de Pep Guardiola, toujours privé de Erling Haaland, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, blessés, ont dominé le début de match mais ont buté sur le gardien des Toffees. Jordan Pickford a ainsi repoussé deux frappes de Matheus Nunes et Alvarez (14e), puis un pointu de Grealish (24e).



Et sur une perte de balle de Rodri à l'entrée de sa surface, Everton a ouvert la marque par l'attaquant Jack Harrison à la réception d'un centre (29e). Cinq minutes plus tard le gardien de City Ederson a dû se détendre pour dévier une frappe de Harrison.



Mais Phil Foden a remis City dans la course d'une frappe lourde des 25 mètres (53e) et Julian Alvarez a aggravé le score sur penalty, après une faute de main d'Amadou Onana dans sa surface (64e). Bernardo Silva a conclu la soirée en reprenant d'une frappe enroulée du gauche une mauvaise relance de Pickford (86e).

Manchester City grimpe à la 4e place, à cinq points du leader Liverpool, mais compte un match en moins, contre Brentford, reporté en raison de sa participation au Mondial des clubs.



Everton subit sa seconde défaite d'affilée après une belle série de quatre victoire consécutives. L'autre club de Liverpool est actuellement 17e après avoir écopé mi-novembre d'un retrait de dix points pour infractions financières.



C'est la plus forte sanction sportive jamais prononcée dans l'histoire de la Premier League.

A Stamford Bridge, Noni Madueke a marqué le but de la victoire pour Chelsea à la 89e minute sur un penalty qui avait été sifflé pour une faute sur lui-même de Eberechi Eze.

L'équipe de Mauricio Pochettino remonte d'une place au classement (10e) pour cette dernière journée de la phase aller.

Crystal Palace (18 pts) reste quinzième, avec seulement trois points d'avance sur Luton le premier relégable (18e) qui compte un match en moins.



L'international français Christopher Nkunku était titulaire pour la première fois de la saison en Premier League, trois jours après avoir inscrit son premier but à Wolverhampton (défaite 2-1 des Londoniens).

L'ancien attaquant du PSG et de Leipzig a été remplacé à la 71e minute.

Chelsea, diminué par des suspensions et de nombreuses blessures, a ouvert la marque par l'Ukrainien Mykhailo Mudryk (13e).



Les Eagles de l'entraîneur vétéran Roy Hodgson (76 ans) ont égalisé juste avant la pause par l'international espoirs français Michael Olise sur un bel enchaînement contrôle de la poitrine et reprise du gauche (45e+1).



Crystal Palace en est désormais à huit matches sans victoire (5 défaites et 3 nuls).

Dans le dernier match de la soirée, Wolverhampton est allé s'imposer (4-1) à Bentford.