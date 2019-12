Premier League : Chelsea s’offre les Spurs de Mourinho

23/12/2019 Libé

Chelsea a remporté hautlamain (2-0) le derby de Londresface àTottenhamet conserve sa 4e place, dimanche, aprèsla 18e journée, alors que le retour de Paul Pogba n'a pas suffi pour Manchester United, battu à Watford (2-0). Chelsea a défendu avec autorité sa 4e place et le ticket pour la Ligue des champions qui y est rattaché en allant gagner (2-0) à Tottenham avec un doublé de l'étincelant Willian. Si Frank Lampard réfutait avant lematch être un disciple de José Mourinho, dont il était l'un des cadres comme joueur, son équipe a tout de même donné la leçon à celle du maître. Une leçon de détermination, une leçon d'engagement et aussi une leçon tactique, avec une défense à trois centraux ressortie pour contrer la grande mobilité des Dele Alli, Son Heungmin ou Lucas Moura. "C'était un système qui allait nous aider défensivement et offensivement contre Tottenham et leur façon de jouer.Ils ont beaucoup de joueurs qui se projettent et posent des problèmes, il fallait se protéger contre ça", a expliqué Lampard, très satisfait de l'application par ses joueurs de son plan. On n'a quasiment pas vu l'attaque des Spurs et leur performance très mièvre, après une victoire aussi miraculeuse qu'imméritée à Wolverhampton la semaine passée (2-1), est un signal d'alarme pour les Londoniens chez qui l'effet Mourinho semble s'estomper. D'autant qu'en huit matchessous ses ordres, Tottenham n'a gardé sa cage inviolée qu'une fois, ce qui est trèsinhabituel pour une équipe entraînée par le Portugais. De son côté, Chelsea a eu la réaction d'orgueil réclamée par Lampard après la défaite contre Bournemouth (1-0). Percutants et dynamiques, les Blues ont laissé planer une menace constante sur la défense adverse avec un N'Golo Kanté omniprésent et un duo Mason Mount-Willian intenable. LeBrésilien a été récompensé par un doublé, un enchaînement dribble extérieur - frappe enroulée dans le petit filet opposé (1-0, 12e) et un penalty transformé après une faute énorme de Paulo Gazzaniga sur Marco Alonso qu'il avait lancé d'une louche astucieuse (2-0, 45+4). "C'est facile pour moi d'admettre qu'ils ont été supérieurs (en première période), mais leurs buts ne sont pas venus de cette supériorité", a estimé Mourinho aprèslematch, pointant du doigt un "manque de concentration" de la défense sur le corner qui a amené l'ouverture du score. Pour ne rien arranger, Son s'est fait expulser pour s'être essuyé les crampons sur Antonio Rüdiger à l'heure de jeu. Le défenseur allemand semble avoir été victime d'insultes racistes après cet incident, le speaker du stade faisant trois annonces pour demander qu'elles cessent. Le club de Tottenham a indiqué après le match qu'il allait mener une "enquête approfondie" sur ces incidents, ajoutant que "toute forme de racisme est totalement inacceptable et ne sera pas tolérée dans notre stade". "Fort contre les forts, faible contre les faibles" semble être la devise de Manchester United, battu par la lanterne rouge Watford (2-0), un triste privilège qu'il partage seulement avec Norwich, 19e... Les Red Devils pouvaient pourtant grimper à la 5e place en gagnant. Maisils ontrendu une copie affligeante, ponctuée par une énorme bourde de David De Gea sur une reprise bizarre mais peu appuyée d'Ismaïla Sarr (1-0, 50e) et par un penalty quatre minutes plus tard (2-0, 54e). "Je suistrès déçu parce qu'on doit prendre plus de points contre des équipes comme celle d'aujourd'hui", s'est lamenté Ole Gunnar Solskjaer après le match. United est la seule équipe à ne pas avoir perdu contre Liverpool cette saison et a pris 10 points contre le Top 4, mais 5 seulement contre les 5 derniers, avec des défaites contre Crystal Palace, West Ham, Newcastle, Bournemouth et maintenant Watford. "Le grand point positif, c'est Paul (Pogba) qui est entré en jeu, et c'est même le seul point positif", a aussi souligné le Norvégien. Rentré à la 64e minute, il n'a pas su ou pu inverser la tendance, mais malgré son manque de rythme et d'automatisme, il n'était pas loin d'être le Mancunien le plus actif dansle forcing final désordonné des Red Devils. Pas vraiment un constat rassurant...