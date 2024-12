Préfecture de Tanger-Assilah: Les EHTC enregistrent plus de 1,5 million de nuitées

18/12/2024

Les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah ont enregistré plus de 1,5 million de nuitées à fin octobre dernier, a indiqué l’Observatoire national du tourisme (ONT).



Ainsi, les établissements d’hébergement touristique à Tanger-Assilah ont enregistré 1.509.994 nuitées au cours des dix premiers mois de 2024, contre 1.422.717 nuitées durant la même période de l'année précédente, soit une hausse de 6%, a précisé l'Observatoire dans ses statistiques mensuelles sur l’évolution du tourisme, notant que le taux d'occupation de ces établissements s'est établi à 54%.



Pour le seul mois d’octobre, les EHTC à Tanger-Assilah ont affiché 173.394 nuitées avec un taux d’occupation de 58%, en hausse de 23% en glissement annuel.



La destination de Tanger a pu conserver sa position en tant que quatrième destination touristique la plus visitée au niveau national, après Marrakech (8,43 millions de nuitées), Agadir (5,49 millions de nuitées) et Casablanca (1,81 million de nuitées), tandis que Fès est arrivée en cinquième position avec 793.000 nuitées.



Il est à noter que le Maroc a enregistré 24,1 millions de nuitées à fin octobre 2024, en hausse de 10% par rapport à la même période de 2023.