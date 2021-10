Pr Abdesselam Sraïri, le cardiologue qui agit pour le cœur

Depuis plus de 40 ans, sauver des vies et soigner des cœurs est sa vocation, sa passion et son métier. Le cardiologue Abdesselam Sraïri a consacré une longue carrière à la recherche pratique et académique durant laquelle il a occupé des postes de premier plan. Un parcours hors du commun.



Ancien doyen de la faculté de médecine de Casablanca, ex-chef de service de cardiologie et professeur émérite en cardiologie, ce natif de Rabat est l'un des principaux initiateurs de la réforme des études médicales au Maroc ainsi que de celle du Conseil national de l’Ordre des médecins.



Eminent cardiologue, Pr Sraïri a soigné et exercé en tant que médecin traitant et médecin personnel de plusieurs grandes personnalités politiques dans le monde. Il a supervisé près de 400 thèses, dont celles soutenues par de grands noms de la médecine marocaine, entre autres, les professeurs Abderrahim Harouchi, Noufissa Benchemsi ou encore Hakima Himmich, formant dans la foulée pratiquement la plupart des médecins au Maroc. Grand sportif, le cardiologue émérite a également accompagné l'équipe marocaine de football du Maroc en 1976 en tant que médecin, officiant même en tant qu'arbitre de basket ball.



Né en 1942, Pr. Abdesselam Sraïri a poursuivi ses études primaires à l’institution M’Hammed Guessous à Rabat, avant de rejoindre le lycée Gouraud où il a décroché son baccalauréat en 1961. Son choix a ensuite porté sur des études médicales à Strasbourg (France) où il a décroché son diplôme de médecine puis un certificat d’études spéciales (CES) en cardiologie à Paris. En juin 1973, il a travaillé en tant que maître assistant, à la Faculté de médecine de Rabat avant d'occuper le poste de chef de service de cardiologie du CHU de Casablanca de 1977 à 1989.



Pr. Sraïri a été nommé doyen de la Faculté de médecine de Casablanca en 1979 pour un mandat de six ans, une longévité inégalable dans son domaine. En 1989, Pr Abdesselam Sraïri décide d'ouvrir son cabinet au centre-ville de Casablanca où il continue jusqu'à aujourd'hui à agir sans relâche pour le cœur, sauvant des vies et redonnant du souffle aux cœurs fatigués. Clinicien remarquable et travailleur infatigable, il est connu pour son esprit méthodique, sa curiosité insatiable, son intégrité et son caractère à la fois courtois et intransigeant.



En 2013, le cardiologue a reçu la médaille d'or pour ses efforts dans le développement et la promotion de sa discipline de la Société académique française d’éducation et d’encouragement "Arts-Sciences-Lettres" qui attribue des prix annuels à des scientifiques, littéraires et artistes qui se démarquent dans leur domaine.



Cette année, un vibrant hommage a été rendu à ce cardiologue émérite lors des 28èmes Journées nationales de l'Association marocaine de cardiologie (AMCAR), organisées récemment à Agadir.



L'occasion pour les intervenants qui ont côtoyé de très près le professeur Sraïri d'exprimer leur émotion d'être présents à cet hommage et leur admiration, leur reconnaissance et aussi leur grand respect pour ce virtuose de la cardiologie marocaine, louant sans complaisance aucune ses grandes qualités, son intégrité, son enthousiasme, sa combativité, la qualité de son encadrement et les services rendus au service de cardiologie. Un hommage amplement mérité à l'adresse d'un cardiologue qui collectionne les prouesses chirurgicales et continue toujours à agir pour le cœur.



Par Ghita Azzouzi (MAP)