Pourquoi une journée mondiale de la bicyclette ?

03/06/2022

Les Nations unies consacrent le 3 juin de chaque année comme Journée mondiale de la bicyclette, et ce depuis 2018. Pourquoi ?



La bicyclette est eco-friendly



Cette journée est une reconnaissance de la contribution du vélo aux 17 objectifs de développement durable (ODD), "un développement apte à promouvoir la prospérité et les opportunités économiques, un plus grand bien-être social et la protection de l'environnement''.



La Journée mondiale de la bicyclette attire l'attention sur les avantages de l'utilisation du vélo - un moyen de transport durable simple (ODD 11), abordable, propre et respectueux de l'environnement (ODD 13), lit-on sur le site de l'ONU. La bicyclette contribue ainsi à assainir l'air et à réduire les embouteillages et rend l'éducation (ODD 4), les soins de santé et d'autres services sociaux plus accessibles aux populations les plus vulnérables, ajoute la même source, précisant que c’est un moyen de transport durable qui favorise la croissance économique et réduit les inégalités tout en soutenant la lutte contre le changement climatique et il est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable.



Le vélo, un moyen de transport à faible coût



La bicyclette est un moyen de transport simple, d’un coût abordable, fiable, propre, durable et respectueux de l’environnement qui favorise la bonne intendance de l’environnement et entretient la santé. La bicyclette donne à l’utilisateur une conscience immédiate de son environnement et peut être un outil de développement et un moyen non seulement de transport mais aussi d’accès à l’éducation, aux soins de santé et au sport. La bicyclette symbolise le transport durable et porte un message positif favorisant la consommation et la production durables.



Le vélo, bénéfique pour la santé physique et mentale



Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des infrastructures plus sûres pour la marche et le cyclisme permettraient notamment d’assurer l’équité en matière de santé.

En effet, pour les communautés urbaines les plus pauvres, la marche et le vélo constituent des moyens de transport plus économiques pour se déplacer. Lorsqu'ils sont encouragés, ils peuvent aussi avoir d’importants bénéfices sur la santé, car ils permettent de réduire le risque de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, de certains cancers, de diabète et même de décès.



Répondre aux besoins des personnes qui se déplacent à pied et à vélo reste un élément essentiel de la solution de mobilité pour aider les villes à dissocier la croissance démographique de l'augmentation des émissions, et pour améliorer la qualité de l'air et la sécurité routière. La pandémie de Covid-19 a également conduit de nombreuses villes à repenser leurs systèmes de transport.