Pourquoi les femmes vivent-elles plus longtemps que les hommes ?

04/03/2020

Nous connaissons les effets du stress, de l’anxiété ou encore de la dépression sur notre durée de vie. Les états anxieux raccourcissent nos télomères, ces morceaux d’ADN situés à l’extrémité de nos chromosomes, ce qui vieillit prématurément nos cellules et réduit notre espérance de vie.

Fait étonnant, les femmes sont davantage soumises au stress que les hommes et malgré tout, elles vivent plus longtemps. Cela s’explique principalement par les nombreux avantages liés aux hormones qu’ont les personnes de sexe féminin.

Premièrement, les œstrogènes jouent un rôle préventif contre les maladies cardiovasculaires jusqu’à la ménopause, deuxièmement le système immunitaire des femmes est bien meilleur que celui des hommes. Il vieillit globalement moins rapidement, et il les protège davantage des virus.

Au niveau des maladies chroniques, là aussi les deux sexes ne sont pas logés à la même enseigne. Les femmes seraient plus souvent touchées mais par des maladies généralement plus bénignes, comme l’ostéoporose ou l’arthrose. Tandis que chez les hommes, on retrouve davantage de maladies potentiellement mortelles comme le diabète.

Enfin, le mode de vie joue également beaucoup. Les femmes ont tendance à plus se préoccuper de leur santé, avoir une plus grande résistance à la douleur et aux maladies, ne pas négliger des symptômes et prendre scrupuleusement leurs traitements. Elles ont aussi moins de comportements à risque, elles fument moins, boivent moins, se droguent moins et sont plus prudentes au volant.

Et même si elles souffrent plus souvent de dépression, le taux de décès par suicide est moins élevé chez elles que chez les hommes. Pour en revenir au stress, imaginez si les femmes le subissaient moins que les hommes, leur espérance de vie moyenne en serait encore décuplée ! Il ne nous reste donc plus qu’à adopter un mode de vie plus zen...