Pourquoi les femmes dorment moins bien que les hommes

28/08/2019

On le sait, après avoir passé une mauvaise nuit, les lendemains peuvent être compliqués. Manque de concentration, irritation, fatigue... Les conséquences du manque de sommeil sont nombreuses. Selon une étude, réalisée par Bensons for Beds, une marque britannique, ce sont les femmes qui pâtiraient le plus du manque sommeil. Selon l'étude, il existerait même un "décalage des genres", ces dernières affirment en effet dormir en moyenne trois heures de moins que leur partenaire masculin.



Une petite nuit, de grandes conséquences

Selon les résultats de l'étude, 50% des femmes interrogées affirment se sentir en permanence fatiguée, et 35% affirment qu'elles dorment de manière fragmentée. Conséquence : 25% affirment être épuisées et cela joue sur le moral de ces femmes. 21% affirment se sentir laides lorsque les heures de sommeil se comptent sur les doigts d'une main. 34% se sentent déprimées et 21% constatent que leur régime alimentaire n'est pas sain lorsqu'elles sont épuisées.



Mais pourquoi les femmes dorment-elles mal ?

Les raisons amenées par les personnes interrogées sont simples : les ronflements intempestifs de leur partenaire et s'occuper des enfants lorsqu'ils se réveillent la nuit.



Comment changer les choses ?

Et si la qualité du sommeil des femmes passait par l'égalité ? Une solution pourrait être que les partenaires masculins prennent eux aussi soins des enfants lorsqu'ils sont éveillés la nuit.

Les ronflements, eux, peuvent être un symptôme d'une maladie plus grave, mais ne sont pas une fin en soi. Les ronflements d'un.e partenaire peut avoir des conséquences terribles sur la santé mentale de l'autre et peut fragiliser les couples.