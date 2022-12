Pourquoi les dirigeants de l'UE redoutent un processus de paix en Ukraine

22/12/2022

Il ne s'agit pas d'une polémique sur la question de savoir si l'on peut faire confiance à la Russie pour respecter tout futur traité de paix avec l'Ukraine. Ce n'est pas non plus un commentaire sur les mérites de mettre fin à la guerre par des moyens diplomatiques.



Il s'agit plutôt d'une réflexion sur le dernier paradoxe européen : alors que la paix en Ukraine aiderait à endiguer l'hémorragie économique de l'Europe, dès le début de tout processus de paix, l'Union européenne sera divisée par une ligne de fracture interne Est-Ouest, qui ne manquera pas de réveiller le conflit Nord-Sud antérieur de l'UE.



Un processus de paix crédible nécessitera des négociations difficiles impliquant les grandes puissances mondiales. Qui représentera l'Europe à cette table haute ? Il est difficile d'imaginer des dirigeants polonais, scandinaves et baltes céder ce rôle à leurs homologues français ou allemands.



Sur les flancs est et nord-est de l'UE, le président français Emmanuel Macron est considéré comme un pacificateur de Poutine prêt à imposer aux Ukrainiens un programme terre contre paix répréhensible (pour eux). De même, en mettant de côté la dépendance à long terme de l'Allemagne vis-à-vis de l'énergie russe, la position du chancelier Olaf Scholz en tant que porte-flambeau de l'intérêt collectif de l'Europe a été encore plus endommagée par sa défense fiscale de 200 milliards d'euros (212 milliards de dollars) de l'industrie allemande - le type de protection financée par l'impôt bouclier auquel l'Allemagne a opposé son veto au niveau de l'UE.



Pendant ce temps, les élites françaises et allemandes se moquent de l'idée que l'UE puisse être représentée dans tout processus de paix par des personnalités comme Kaja Kallas, la première ministre estonienne, ou Sanna Marin, son homologue finlandaise. "Les croisades morales des maximalistes de la guerre en Ukraine sont à la mode maintenant mais elles entraveront, et non aideront, tout processus de paix", m'a dit un responsable allemand.

La question demeure donc : qui représentera l'UE dans tout futur processus de paix ?



Si l'UE avait saisi l'énorme crise bancaire et de la dette de l'ère post-2008 pour démocratiser ses institutions, l'Europe pourrait désormais être représentée de manière crédible par son président et son ministre des Affaires étrangères. Hélas, dans l'état actuel des choses, les citoyens européens et les dirigeants nationaux reculeraient à l'idée d'être représentés par Charles Michel , le président du Conseil de l'UE, et Josep Borrell , le chef de la politique étrangère de l'UE. Macron et Scholz, aux côtés de presque tous les autres présidents ou premiers ministres européens, s'y opposeraient sûrement.



Le point de vue optimiste à Bruxelles est que, malgré son manque d'envoyés légitimes et sa faiblesse militaire, l'UE aura un poids considérable dans toute négociation, car c'est la puissance économique qui paiera la reconstruction de l'Ukraine et sera l'arbitre de tout processus par lequel l'Ukraine rejoint le marché unique de l'UE, l'union douanière ou même l'UE elle-même. Mais un tel optimisme est-il justifié ?



L'UE paiera sans aucun doute des sommes énormes et orchestrera tout processus d'adhésion de l'Ukraine d'après-guerre. Mais il n'y a aucune raison de penser que cela garantira à l'UE un rôle influent dans le processus de paix. En fait, il y a de bonnes raisons de penser que le rôle de l'UE en tant que principal bailleur de fonds de la reconstruction de l'Ukraine divisera et affaiblira l'Union plus que même la crise d'il y a dix ans.



La Banque européenne d'investissement de l'UE estime le coût de la reconstruction de l'Ukraine à environ 1.000 milliards d'euros, soit le montant du budget de l'UE sur la période 2021-27 et 40% de plus que son fonds de relance post-pandémique, NextGenerationEU. Déjà paralysée par son plan national de 200 milliards d'euros pour consolider le modèle industriel allemand qui s'effondre, et les 100 milliards d'euros que Scholz a réservés aux dépenses de défense, l'Allemagne n'a pas la marge de manœuvre budgétaire pour fournir ne serait-ce qu'une fraction de cette somme.



Si l'Allemagne ne peut pas payer, il est clair que les autres Etats membres de l'UE ne le peuvent pas non plus. La seule façon de payer pour l'Ukraine serait que l'UE émette une dette commune, retraçant les étapes douloureuses qui ont conduit à la création du fonds de relance en 2020.



Pressée de livrer l'argent, l'UE pourrait bien s'engager dans cette voie, pour découvrir que cela mène à une acrimonie vicieuse. Certes, les dirigeants de l'UE se sont mis d'accord sur une dette commune pendant la pandémie. Mais l'inflation était négative à l'époque et tous les membres de l'UE étaient confrontés à une implosion économique alors que les blocages tuaient la demande dans toute l'Europe. Une fois la paix rétablie en Ukraine, ils devront accepter une dette commune encore plus importante pour financer la reconstruction de l'Ukraine à un moment où les taux d'intérêt ont quadruplé, l'inflation est galopante et les avantages économiques pour les membres de l'UE sont forcément extrêmement inégaux.



L'Espagne remettra en question l'équité de la dette partagée lorsque les entreprises allemandes obtiendront la part du lion des activités de reconstruction de l'Ukraine.



La Pologne protestera bruyamment lorsque l'Allemagne et l'Italie annonceront qu'une fois la paix rétablie, elles achèteront à nouveau de l'énergie à la Russie. La Hongrie vendra cher son acquiescement à n'importe quel fonds ukrainien, exigeant encore plus d'exemptions des conditionnalités de l'UE en matière d'Etat de droit et de transparence. Au milieu de ce chahut, le vieux clivage Nord-Sud (ou calviniste-catholique), sur les mérites de l'union fiscale, reviendra en force.



L'Allemagne craint déjà que la France insiste sur une émission permanente et assez régulière de dette commune, à laquelle la classe politique allemande résistera, et pas seulement parce que la Cour constitutionnelle allemande s'est déjà prononcée contre l'idée . La raison la plus profonde est que l'union fiscale que la France semble privilégier obligerait les conglomérats allemands à abandonner une pratique qui est dans leur ADN : accumuler des actifs américains qu'ils achètent grâce aux importantes exportations nettes vers l'Amérique rendues possibles par la stagnation des salaires allemands et des prix sous-évalués de gaz naturel.



Ainsi, à moins que la loi sur la réduction de l'inflation du président Joe Biden ne change l'état d'esprit de l'Allemagne en élevant une barrière protectionniste autour des Etats-Unis qui tue les exportations nettes allemandes vers l'Amérique, toute négociation pour mettre fin à la guerre en Ukraine ne peut qu'aggraver la fracture Est-Ouest de l'UE - et ensuite raviver l'ancien clivage Nord-Sud.



Rien de tout cela ne devrait être surprenant. Après le krach financier de 2008, l'UE n'a fait que dissimuler la ligne de fracture Nord-Sud qui a émergé. La guerre en Ukraine a inévitablement produit une nouvelle ligne de fracture Est-Ouest. Une fois la paix arrivée, les deux lignes de faille ne feront que devenir plus profondes, plus laides et impossibles à ignorer.



Par Yanis Varoufakis

Ancien ministre grec des Finances, leader du parti MeRA25 et professeur d'économie à l'université d'Athènes