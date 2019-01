Pourquoi Kev Adams a-t-il vidé l'intégralité de son compte Instagram ?

19/01/2019

Que s'est-il passé dans la tête de Kev Adams ? En pleine nuit ce lundi 14 janvier, l'humoriste français a supprimé l'entièreté de son compte Instagram, qui contenait jusqu'alors une centaine de publications diverses et variées. Suivi par 5,5 millions d'abonnés depuis sa révélation dans l'émission On n'demande qu'à en rire en 2010, Kev Adams a inquiété ses plus grands fans, soucieux de connaître la raison qui a poussé leur idole à prendre une telle décision.

Sur les réseaux sociaux, les avis divergent. En majorité, beaucoup supposent que l'humoriste tente un nouveau coup de communication, à la manière de Keen'V quelques semaines plus tôt. Il faut dire que l'actualité de Kev Adams est chargée en ce début d'année. Son spectacle, Sois 10 ans, débutera le 22 octobre prochain au Petit Palais des Glaces de Paris. Plusieurs dates sont aussi annoncées partout en France, comme notamment le 15 janvier à Rouen. Comme souligné par plusieurs médias, les dates à venir ne font pas salle comble.

Très critiqué sur les réseaux sociaux et victime de nombreuses railleries, Kev Adams aurait aussi pu prendre la décision de quitter brutalement les réseaux sociaux en ce début d'année. De nombreux internautes supputent que l'humoriste, lassé par les insultes et moqueries dont il est la cible à chacune des photos qu'il poste sur Instagram, a finalement pris la décision de tourner la page, à la manière de M. Pokora l'année dernière. Il faut dire qu'il y a quelques semaines, Kev Adams avait été sèchement dézingué par la presse américaine. Alors, qui dit vrai ?