Pourquoi Kate Winslet s'est fait tacler par la Reine Elizabeth II

19/10/2019

Kate Winslet a été décorée de l'Ordre de l'Empire britannique en 2012, mais plus récemment, elle s’est confiée sur cette étonnante rencontre dans l'émission britannique The Graham Norton Show.

« Il y a tout un cérémonial, et elle a l'habitude. On vous demande de vous avancer et de faire une révérence, ou quelque chose de ressemblant, a-t-elle raconté. Vous avancez votre main pour la lui serrer et elle la repousse, comme pour vous signifier que c'est bon, vous pouvez reculer. Je ne m'attendais pas à ça!».

Puis Graham Norton lui a ensuite demandé ce que la reine avait dit avant de lui sommer discrètement de reculer. «Elle m'a félicitée pour mon travail et m'a demandé si j'avais des enfants. Je lui ai répondu par l'affirmative et elle m'a dit que c'était le plus important… Ça m'a beaucoup touchée», a expliqué l’actrice révélée par le film Titanic.

Elle n’est pas la seule à avoir été reprise par la Reine Elizabeth, le coureur automobile Lewis Hamilton, également interviewé par Graham Norton à l’époque, confiait : «J'étais très enthousiaste et j'ai commencé à lui parler, mais elle m'a repris et m'a dit que je devais d'abord m'adresser à mon voisin de gauche et elle son voisin de droite avant qu'elle ne revienne vers moi » et de rajouter, amusé : «C’est une femme adorable et on a discuté de comment elle occupe ses week-ends, et de musique. Elle est très sympa!».