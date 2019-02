Pourquoi Johnny Depp n’incarnera plus jamais Jack Sparrow

16/02/2019

Il est sans doute l’un des plus grands acteurs de sa génération. A 55 ans, Johnny Depp s’est forgé une carrière longue comme le bras. Si les débuts ont été laborieux, c’est dans la franchise Pirates des Caraïbes qu’il a véritablement fini par se faire un nom. Dans la saga, il interprète Jack Sparrow, un pirate maladroit, dragueur et fan de rhum dont les boulettes finissent par lui sauver la vie. Un personnage à la fois drôle et attachant qui fait partie intégrante du succès des films. Mais en octobre 2018, alors même qu’il était question d’un reboot de Pirates des Caraïbes, Stuart Beattie, co-scénariste du premier volet, La malédiction du Black Pearl, annonçait qu’il comptait bien se passer de la star hollywoodienne durant le tournage.

«Je pense qu’il a fait son temps. Évidemment, il s’est approprié le personnage, qui est devenu celui pour lequel il est le plus connu maintenant. Les enfants partout dans le monde l’adorent dans ce rôle, donc je pense que ça a été bénéfique pour lui et pour nous aussi», déclarait-il dans des propos rapportés par le Daily Mail. Un attachement qui n’aura pas suffi à convaincre le cinéaste d’un possible retour de Jack Sparrow dans le reboot.

Un nouveau coup dur pour la star qui, ces derniers temps, vit de sombres heures dans l’industrie du cinéma. Depuis les révélations fracassantes d’Amber Heard sur les violences conjugales qu’elle aurait subies de la part de l’acteur, la réputation de ce dernier en a pris un sacré coup. A cela sont venues s’ajouter les accusations de violences sur un tournage à l’égard d’un régisseur, à qui Johnny Depp aurait proposé 100.000 dollars en échange de son silence. Une bien mauvaise posture qui n’aurait, selon Stuart Beattie, pas influencé l’éviction de l’acteur de Pirates des Caraïbes. Reste à savoir ce qu’un Pirate des Caraïbes sans Jack Sparrow donnera à l’écran.