Pourquoi Céline Dion reste discrète

25/03/2022

L’état de santé de Céline Dion inquiète ses fans depuis plusieurs mois, notamment depuis cette série de photos prises par des paparazzis sur lesquelles on l’apercevait les cheveux grisonnants, la silhouette très amincie et les traits fatigués.



Des clichés qui venaient appuyer des rumeurs de cancer ou de maladie d’Alzheimer, lancées suite à l'annonce de la chanteuse canadienne sur l'annulation de sa tournée nord-américaine en octobre 2021 pour se préserver. Dans son entretien avec Télé Star, publié lundi 21 mars 2022, Vincent Niclo, qui a côtoyé la star de 53 ans pendant de nombreuses années, a révélé pourquoi l’interprète de Pour que tu m’aimes encore se faisait discrète ces derniers temps.



Pour Vincent Niclo, il ne fait aucun doute que Céline Dion reste une icône de la chanson : "Elle force l’admiration. C’est plus qu’une star... elle remplit des stades dans le monde entier", a-t-il livré au magazine. C’est pourquoi les quarante ans de carrière de la maman de René-Charles, Eddy et Nelson seront célébrés lors de la soirée Sidaction, qui sera présentée par l’ami de la chanteuse et diffusée sur France 2 ce samedi 26 mars. Si de nombreuses stars de la chanson française telles que Jenifer, Nolwenn Leroy ou encore Hélène Ségara reprendront ses tubes, la veuve de René Angélil ne pourra cependant pas assister à l’évènement. "À l’heure où l’on se parle, je ne pense pas (qu’elle enregistrera un message pour l’occasion), a confié le présentateur. Cette année, avec ses soucis de santé, c’est compliqué".