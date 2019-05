Pour vivre plus longtemps, marchez plus vite !

L'allure à laquelle on marche pourrait être un bon indicateur de la condition physique selon des chercheurs britanniques.

01/06/2019

Votre vitesse de marche est-elle plutôt lente ou rapide ? Votre réponse pourrait avoir une influence sur votre santé et a fortiori votre espérance de vie. C'est en tout cas la conviction de chercheurs britanniques des hôpitaux universitaires de Leicester, auteurs d'une étude sur le sujet. Ils suggèrent que le rythme de marche jouerait un rôle important dans l'espérance de vie. Selon eux, les personnes qui marchent vite auraient tendance à vivre plus longtemps, et ce indépendamment du poids corporel. Cette étude est la première à associer espérance de vie et rythme de marche, quel que soit l'indice de masse corporelle (IMC).

Pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont décortiqué les données de la Biobank britannique portant sur 474 919 personnes recrutées au Royaume-Uni. Ils ont observé cette corrélation entre marche rapide et espérance de vie plus longue, et ce quel que soit le poids - de l'insuffisance pondérale à l'obésité morbide. En effet, les personnes présentant une insuffisance pondérale et qui marchaient lentement présentaient l'espérance de vie la plus basse (64,8 ans chez les hommes et 72,4 ans chez les femmes en moyenne) comparé aux marcheurs rapides. En prenant en considération le tour de taille, les chercheurs sont arrivés au même résultat tendant à prouver que plus on marche lentement plus l'espérance de vie est faible.

Les chercheurs vont plus loin. La vitesse de marche serait un outil aussi fiable que l'Indice de masse corporelle (IMC) pour évaluer la forme et la santé en général, dixit les universitaires. "Les résultats suggèrent que la forme physique est peut-être un meilleur indicateur de l'espérance de vie que l'IMC et qu'encourager la population à marcher rapidement peut ajouter des années à sa vie", souligne le professeur Tom Yates, professeur d'activité physique, de comportement sédentaire et de santé à l'Université de Leicester et auteur principal de l'étude, dans un communiqué.

Au-delà, ces conclusions confirment l'intérêt de l'activité physique au quotidien. Et que la marche rapide est un premier pas pour améliorer sa condition physique. Dès lors, comment connaître sa vitesse de marche et éventuellement la modifier ? Découvrez nos conseils pour évaluer votre rythme et vous mettre en marche !