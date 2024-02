Pour une réforme radicale et globale du Code de la famille

Rencontre organisée par l’USFP et le PPS

15/02/2024

L’USFP et le PPS organisent, ce jeudi à partir de 14h30 au siège national du Parti du Progrès et du Socialisme, sis Hay Riad à Rabat, une rencontre sous le thème : « Pour une réforme radicale et globale du Code de la famille ».

Cette rencontre, marquée par les allocutions du Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, et du Secrétaire général du PPS, Nabil Benabdellah, portera sur deux axes.



Le premier concernera « Les préludes politiques et des droits de l’Homme pour la réforme du Code de la famille », tandis que le second traitera de « La réforme du Code de la famille : vers la concrétisation de l’égalité et la lutte contre l’iniquité »