Pour ses 20 ans, le Festival Arabesques de Montpellier honore le Maroc

12/09/2025

L'édition 2025 du Festival Arabesques de Montpellier fait la part belle au Maroc et à sa musique, en capitalisant notamment sur l'expérience singulière du Festival des musiques sacrées de Fès.



Ouvert mardi soir sur l'envoûtante scène de l'opéra Comédie, le festival souhaite donner plus de visibilité aux arts et à la musique du monde arabe avec un focus cette année sur le Royaume, souligne-t-on auprès des organisateurs.



"L'art et la culture du Maroc prennent leurs racines dans la tradition, mais c'est en fait un arbre qui rayonne à travers toutes les tendances musicales", a déclaré à la MAP le directeur du festival, Habib Dechraoui.



Il est donc important, selon lui, de mettre en valeur la dynamique et la richesse artistiques du Royaume à travers le Festival Arabesques, l'une des plus grandes manifestations dédiées aux arts arabes en Europe.



Cette 20e édition, a-t-il dit, se propose de donner plus de visibilité aux arts du monde arabe avec la présence de sept artistes et groupes marocains, dont la célèbre chanteuse Najat Aâtabou, l'artiste Soukaina Fahsi, Mr ID et la troupe Guedra.



Rappelant que les villes de Fès et Montpellier sont liées par un protocole de jumelage, M. Dechraoui a relevé que les axes de coopération prioritaires sont les échanges universitaires et le rapprochement entre les Festivals Arabesques et des Musiques sacrées.



Moment fort de l'édition 2025, la soirée d'ouverture de l'évènement a été ponctuée par un hommage à la grande figure de la chanson arabe Oum Kalthoum, en commémoration du 50e anniversaire de sa disparition.



Les organisateurs prévoient en effet cinq hommages à la mémoire de l'icone de la musique arabe, mais aussi des rencontres littéraires et des tables rondes dédiées à la célèbre chanteuse égyptienne.



Créé en 2006 par l’Association UNi’SONS, ce rendez-vous unique en Europe consacré aux arts du monde arabe se donne comme ambition de célébrer deux décennies de diversité culturelle, de rencontres et d’émotions.

Bouillon de culture

Festival



Quatre films marocains sont en lice à la 2e édition du Festival international du film de Bagdad, prévue du 15 au 21 septembre en célébration de la désignation de la ville irakienne comme capitale du tourisme arabe.

Il s'agit du long métrage "Seul l'amour" du réalisateur Kamal Kamal, du court métrage de fiction "Miroir à vendre" d'Hicham Amal et du documentaire "Equipe" de Zakaria Ahraar.

Outre "Seul l'amour", d'autres productions ont été retenues dans la catégorie des longs métrages, dont le film maroco-tunisien "Coulisses" des réalisateurs Khalil Benkirane et Afaf Ben Mahmoud. L'Irak y participe avec cinq films, la Tunisie avec deux et l'Égypte et la Syrie avec un film chacune.

Au total, 67 films, sélectionnés parmi 423 productions proposées, sont en lice pour les prix du festival. Ils se répartissent entre longs métrages de fiction (15), documentaires (24) et films d'animation.

Selon le président du Syndicat des artistes irakiens et directeur du festival, Jabbar Judi Al-Aboudi, la cérémonie d'ouverture sera marquée par la projection du long-métrage irakien "Saïd Afandi", de Kamiran Hosni en tant que premier film irakien restauré dans le cadre d'un accord de coopération officiel entre l'Irak et la France.

Le film tunisien "Le silence des palais" de Mafida Tlatli sera également projeté dans le cadre du programme célébrant le cinéma tunisien, invité d'honneur de cette édition.

Le Festival international du film de Bagdad vise à promouvoir et à enrichir la culture cinématographique, en encourageant le public à participer et à interagir, en soutenant les cinéastes et en développant l'industrie cinématographique en Irak et dans les pays arabes.

