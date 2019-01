Pour sa prochaine édition, le FICAM célèbre le cinéma d’animation espagnol

04/01/2019

La 18ème édition du Festival international de cinéma d’animation de Meknès se tiendra du 22 au 27 mars prochain, avec un focus sur le cinéma d’animation espagnol. Organisée par la Fondation Aïcha en partenariat avec l'Institut français de Meknès, qui en assure la direction artistique, cette édition sera marquée par la participation de réalisateurs et producteurs espagnols de renom, dont Alberto Vazquez, qui présentera son long-métrage Psiconautas.

Ce focus sera également marqué par la présence de Carolina Lopez, directrice du Festival international de cinéma d’animation de Catalogne (ANIMAC) et Emilio de la Rosa, producteur et réalisateur de films d’animation et enseignant à l’école des arts de Madrid, lesquels présenteront une sélection de courts-métrages d’animation espagnols.

Une semaine durant, le public pourra suivre des projections inédites, des expositions, des tables rondes, des rencontres, une compétition internationale du court et du long-métrage d’animation et un important volet consacré à la formation des étudiants des écoles d’art et d’audiovisuel au Maroc.

Cette année, un hommage sera rendu à l’illustrateur américain Peter de Sève, qui donnera également une master class, ainsi qu’au Japonais Isao Takahata. Dans le cadre de la compétition internationale de courts-métrages d’animation, le FICAM mettra en avant un ensemble de courts-métrages soulignant la diversité de la production mondiale. Le jury sera composé de Michael Dudok De Wit, réalisateur (Pays-Bas), président du jury, Samia Akariou, comédienne (Maroc) et Marc du Pontavice, producteur (France). Pour ce qui est de la compétition internationale du meilleur long-métrage d’animation, six films internationaux seront en lice.

Le festival, qui a vu le jour en 2001 à l’Institut français de Meknès, s’affirme, comme un rendez-vous cinématographique ‘’incontournable’’ au Maroc et en Afrique. Il attire chaque année un public nombreux composé d’élèves, de familles, de professionnels et d’étudiants de l’ensemble des écoles publiques marocaines dédiées à l’art et au cinéma. Depuis 2015, le FICAM est intégré à la Saison culturelle France-Maroc.