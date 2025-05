Pour protéger les jeunes contre la drogue et la violence dans le milieu scolaire

08/05/2025

Le Forum de la créativité et de la citoyenneté a organisé une table ronde au collège d'enseignement secondaire Salah Eddine Al Ayoubi à Hay Mohammadi sous le thème "Protégeons les jeunes contre la drogue et la violence dans le milieu scolaire".



Ont participé à cette rencontre Abdelwahed Brija, directeur de l'établissement et représentant de la Direction provinciale de l'éducation et des sports d'Ain Sebaa Hay-Mohammadi, Dr. Wahid Abdelaziz, directeur de la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale, El Seddik Rachdi, représentant de l'Association des parents d'élèves du collège Salah Eddine Al Ayoubi, Dr. Zahra Hanine, spécialiste en traitement de la toxicomanie, Dr. Fatiha Azib, spécialiste en psychologie, et Dr. Mohamed El Mannaoui, commissaire de police à la zone de sécurité Ain Sebaa-Hay Mohammadi, qui a présenté une communication sur la stratégie de la Direction générale de la sûreté nationale pour accompagner et sécuriser les établissements d'enseignement à l'échelle nationale. La table ronde a été animée par le chercheur Jamal Fikri, secrétaire général du Centre Al Manar pour les études et la recherche, et Abdelhadi Bekkour, secrétaire général du Forum de la créativité et de la citoyenneté, a été le rapporteur de la session.



A travers sa communication, Mohamed El Mannaoui a souligné l'importance du rôle de la famille, de l'école et de la société dans la prévention du phénomène de la drogue et de la violence dans le milieu scolaire, indiquant que la Direction générale de la sûreté nationale adopte une approche sécuritaire intégrée pour faire face à ce phénomène. Il a expliqué que la Direction repose sur un cadre juridique strict pour lutter contre les crimes de drogue, faisant référence au Dahir chérifien datant du 3 novembre 1919 relatif à la réglementation de la culture du kif, et au Dahir chérifien datant du 2 décembre 1922 relatif à la réglementation de l'importation, du commerce et de la détention de substances toxiques.



Il a également mentionné les résultats des affaires de drogue traitées par les services de sécurité nationale en 2024, où 92.346 affaires ont été traitées et 119.692 personnes ont été arrêtées, dont 287 de nationalités étrangères différentes. Il a souligné que la Direction générale de la sûreté nationale vise à renforcer la sécurité autour des établissements d'enseignement pour lutter contre les différents phénomènes criminels qui menacent la santé mentale et physique des élèves.



M.El Mannaoui a expliqué que la stratégie de la DGSN consiste en une présence continue des agents de sécurité autour des établissements d'enseignement et en la conduite de campagnes de sensibilisation continues tout au long de l'année scolaire. Il a également souligné le rôle de la cellule de sécurité scolaire dans la sensibilisation des élèves et son impact positif sur leur relation avec leur environnement, ainsi que l'importance de la coordination entre les différents services de sécurité pour renforcer la sécurité au sein des établissements d'enseignement.



En ce qui concerne les efforts de sécurité pour sécuriser le milieu scolaire, l’intervenant a indiqué que la zone de sécurité Ain Sebaa-Hay Mohammadi a mis en œuvre la stratégie de la DGSN pour accompagner et sécuriser les établissements d'enseignement à l'échelle nationale. Il a souligné que ces efforts consistent à intensifier les patrouilles de sécurité quotidiennes autour des établissements d'enseignement et à mener des opérations de sensibilisation continues tout au long de l'année scolaire.



Enfin, il a souligné que les élèves sont le pilier de l'avenir et que la protection de l'établissement d'enseignement et de son environnement est une responsabilité collective qui nécessite une mobilisation générale, soulignant l'importance du rôle de l'acteur éducatif dans la sécurisation de l'établissement et de son environnement.



Par Thami Rhabbari



Divers

Drogue



Les éléments de la police judiciaire à Larache ont réussi, mercredi soir, en coordination avec leurs homologues à Tétouan et sur la base d’informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à mettre en échec une tentative de trafic de deux tonnes de chira et à interpeller huit individus, âgés entre 39 et 59 ans, pour leur lien présumé avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes, apprend-on de source sécuritaire.

Cette opération, menée près de la bande côtière de Larache, a permis de saisir 51 ballots de chira d'un poids total de deux tonnes destinés au trafic international par voie maritime, ainsi que d’un canot pneumatique, un moteur marin et deux voitures portant de fausses plaques d'immatriculation, précise la même source.

Les suspects ont été soumis à l’enquête judiciaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire à Tétouan sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d'interpeller les autres complices dans cette affaire, ajoute-t-on.



Immigration



Des éléments des Forces Armées Royales (FAR) chargés de la surveillance du littoral ont intercepté lors de deux opérations distinctes, le 7 mai à environ 47 km au sud-ouest de Sidi Ifni, et à 51 km au nord-est du port de Tan-Tan, un total de 156 candidats à la migration irrégulière qui comptaient rejoindre les Iles Canaries à bord de cinq embarcations pneumatiques, indique un communiqué de l'État-Major Général des FAR.



Les personnes secourues ont reçu les soins nécessaires avant d’être remises à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d’usage, ajoute la même source.



Arrestation



Les éléments de la préfecture de police de Marrakech ont interpellé, mardi, deux ressortissants français d'origine marocaine, âgés de 28 et 36 ans, pour leur implication présumée dans un accident de la circulation avec délit de fuite et ivresse publique manifeste, couplé au refus d’obtempérer, a-t-on appris de source sécuritaire.

Le conducteur mis en cause avait provoqué un accident de la circulation, blessant un usager de la route avant de prendre la fuite, en refusant d'obtempérer aux injonctions des policiers, à bord de sa voiture qu'il conduisait dans les ruelles de l'ancienne médina de Marrakech d'une manière mettant en péril les personnes et les biens, a indiqué la même source, précisant que ces faits criminels avaient été documentés par un enregistrement vidéo relayé sur les réseaux sociaux. L'intervention des policiers a permis l'arrestation, en état d'ébriété avancée, de l'automobiliste en question et de son compagnon qui ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les circonstances de cette affaire et d'établir les véritables mobiles de ces actes criminels, conclut la même source.