Pour partager leurs réussites et renforcer l’amitié Maroc-USA

01/09/2025

Dar America, le centre culturel du consulat général des Etats-Unis à Casablanca, a accueilli, samedi, plus de 50 lauréats marocains d'universités américaines pour une rencontre de réseautage placée sous le thème "Voix marocaines, diplômes américains : les lauréats en action".



Organisée par EducationUSA, en partenariat avec Brainlyne, une organisation à but non lucratif dédiée à l'accompagnement des étudiants marocains dans leur découverte de la culture américaine, cette rencontre a mis en lumière l’impact de l’enseignement supérieur américain sur les carrières des diplômés marocains, tout en célébrant les liens durables unissant les deux pays à travers les échanges éducatifs.



Dans son mot d’ouverture, la directrice des affaires publiques au consulat général des Etats-Unis à Casablanca, Rose Custis, a souligné la portée stratégique de ces échanges, notant que cette rencontre témoigne du dynamisme et du développement d’un réseau marocain d’acteurs du changement qui mettent leur formation américaine en pratique.



« Cette rencontre est la première édition d’un rendez-vous que nous souhaitons rendre annuel dont l’objectif est de renforcer les liens entre la mission diplomatique américaine et cette communauté marocaine professionnelle et engagée, formée aux Etats-Unis », a-t-elle ajouté.



"Vous représentez le meilleur de l’échange éducatif entre les États-Unis et le Maroc. Nous sommes fiers de vous accompagner dans ce cheminement", s'est réjouie Mme Custis.

Intervenant lors d'un panel intitulé "Histoires de croissance – Témoignages d’anciens étudiants", Ghita Mezzour, ancienne ministre déléguée chargée de la Transition numérique et fondatrice de DecisiveAI, a mis l’accent sur la rigueur académique et l’esprit d’innovation acquis au sein des universités américaines, en partageant son expérience.



"Mon passage par Carnegie Mellon University fut un tournant. J’y ai appris à construire et à mener avec impact. Aujourd’hui, je m’efforce de transmettre ces valeurs dans chaque projet que je porte au Maroc", a-t-elle dit.



Samir Benmakhlouf, fondateur de la London Academy et ancien directeur de Microsoft Maroc a fait valoir la richesse de ce réseau et la volonté commune de contribuer au développement du Maroc en s’appuyant sur les valeurs d’ouverture, d’excellence et d’innovation.



"J’encourage chaque jeune Marocain à oser, à explorer et à créer avec confiance", a-t-il dit.

Le second panel, intitulé "Les diplômes américains sur le marché de travail marocain", a permis à des d'experts de partager leurs points de vue sur la manière dont l'éducation internationale permet aux diplômés marocains de s'épanouir dans un marché du travail compétitif et en constante évolution.



L'événement a été marqué par des témoignages personnels et des séances de réseautage professionnel. Entrepreneurs, cadres, artistes et enseignants, lauréats de divers domaines et de différentes promotions ont partagé la manière dont leur éducation américaine a façonné leur carrière et leur épanouissement personnel.



Cette initiative pose également les bases d'une future plateforme de leadership pour les lauréats qui favorisera le mentorat, la collaboration et les échanges continus entre le Maroc et les Etats-Unis.