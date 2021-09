Pour le gouvernement espagnol, il existe actuellement une grande opportunité pour redéfinir les relations avec le Maroc

16/09/2021

Le gouvernement espagnol a mis en avant l'existence d’une "grande opportunité" pour redéfinir les relations avec le Maroc suite au discours adressé par S.M le Roi Mohammed VI à la Nation, à l'occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Dans une réponse écrite à une question du groupe parlementaire de Vox, publiée mardi, le gouvernement a fait valoir qu'"il existe actuellement une grande opportunité pour redéfinir les relations bilatérales et les piliers sur lesquels elles sont basées". Dans ce sens, l'exécutif espagnol, conduit par Pedro Sanchez, a assuré qu'il œuvre pour édifier de "nouvelles et fermes relations avec le Maroc" permettant de consolider la "coopération bilatérale". Dans sa réponse, le gouvernement espagnol de coalition a réitéré que "le Maroc est un partenaire stratégique et un pays ami". SM le Roi Mohammed VI avait indiqué, dans Son discours du 20 août dernier, que le Maroc souhaite, avec un optimisme sincère, continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, Pedro Sanchez, afin d’inaugurer «une étape inédite» dans les relations entre les deux pays voisins. Ces relations devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements, avait tenu à préciser le Souverain.