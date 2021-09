Pour le RCOZ, l’ objectif c ’ est le maintien

17/09/2021

Le Rapide Club d'OuedZem (RCOZ) de football a renforcé ses rangs avec de nouveaux joueurs en vue de permettre au club de conserver sa place en première division à l’issue d’une saison difficile sous le menace de la relégation.



Dans une interview à la MAP, l'entraîneur du RCOZ, Fouad Sahabi, a indiqué que le défi à relever par son club est de se maintenir en première division eu égard aux multiples contraintes auxquelles est confrontée sa formation composée essentiellement de jeunes. L’équipe fera face lors de la prochaine saison à une situation difficile du fait qu’elle ne dispose pour le moment ni d’un stade fixe pour les entraînements ni d’un stade pour les rencontres officielles, a fait savoir M. Sahabi.



De ce fait, notre principal objectif est de conserver notre place au sein de la division élite, a-t-il expliqué. Après avoir émis le vœu de pouvoir transcender ces difficultés, M. Sahabi a assuré que la Direction du RCOZ et les joueurs ne vont ménager aucun effort et feront tout pour que le club puisse atteindre ses objectifs et glaner le maximum de points possibles pour terminer la saison 2021-2022 dans une position confortable.



"Ceci nous permettra d’appréhender l’avenir avec sérénité et avec beaucoup de détermination", a-t-il expliqué. M. Sahabi a en outre fait savoir que le club a renforcé son milieu de terrain en signant des contrats de trois ans et six ans avec respectivement Hamza El Ouidiane et Ayoub Adila du Chabab Mohammedia ainsi qu’avec Kamal Belarbi qui a joué lors de la précédente saison pour le compte du Moghreb de Tétouan et Mehdi Daif du Chabab Atlas Khénifra Le RCOZ a également recruté l’ailier gauche Azeddine Nekkab et



’international ivoirien Yann Wilfried Zebre (défenseur central) d’ASEC Mimosas et renouvelé le contrat du défenseur Abderrahim Khaddou pour deux ans et de Mehdi M’Fadel et s’est également adjugé les services de Hamza El Madani (Renaissance Zemamra), de l’ailier droit Ayman Abdelhakim Bassaine (Hassania d’Agadir) ainsi que d’Abdellah Haddoumi en tant qu’entraineur adjoint.



M. Sahabi a en outre salué les joueurs qui ont disputé les matchs de la première division lors de la saison précédente pour leur combativité et leur détermination à donner le meilleur d’eux-mêmes ce qui a permis au club de se maintenir dans l’élite malgré une année difficile au cours de laquelle il a été privé de jouer sur sa pelouse en raison des travaux d’agrandissement du stade de Oued Zem.



Il a également salué le public et les fans du club ainsi que les différentes composantes du groupe et à leur tête le bureau dirigeant qui a veillé à doter l’équipe des moyens logistiques et financiers nécessaires.



Pour sa part, le président du club, Amine Nouara, a exprimé sa satisfaction des recrutements effectués par le bureau dirigeant en perspective de la prochaine saison 2021-2022, relevant que l’équipe est résolument déterminée à transcender les contraintes rencontrées lors de la précédente saison pour améliorer son classement au sein de la Botola et remporter la coupe du Trône.

​Fiche technique du RCOZ

Nom du club : Rapide Club d'Oued Zem

Date de création : 1926

Couleurs du club: Bleu et blanc

Stade : Stade Municipal d'Oued Zem (7.000 places)

Président du club : Amine Nouara

Entraîneur du club : Fouad Sahabi

Palmarès :

Botola Pro D2 : Champion lors de la saison 2016-2017

Coupe du Trône : Demi-finaliste lors de la saison 1983-1984

Principaux recrutements : Hamza El Ouidiane, Ayoub Adila, Kamal Belarbi, Mehdi Daif, Azeddine Nekkab et l’Ivoirien Yann Wilfried Zebre, Hamza El Madani et Ayman Abdelhakim Bassaine

Principaux départs : Hamza Bouftini, Maati Tamaiazou, Issam Benbouabdellah, Younes Mahidara, Hicham Massaki, Hamza Ouzal et Hicham Nouali.