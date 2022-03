Pour le PSOE, l'Espagne doit se tourner vers l'avenir

22/03/2022

Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), au pouvoir, a souligné que le soutien du gouvernement espagnol à l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara s’inscrit dans le cadre de la volonté de Madrid de ‘’se tourner vers l’avenir’’ et d’édifier une relation bilatérale ‘’à la hauteur du 21ème siècle’’. ‘’L’Espagne doit se tourner vers l’avenir en édifiant des relations avec le Maroc à la hauteur du 21ème siècle’’, affirme le PSOE dans un document intitulé ‘’L’importance des relations de l’Espagne avec le Maroc’’. Il est "fondamental" d'établir des relations ‘’solides et stables avec un pays voisin et un partenaire stratégique comme le Maroc’’, en faveur de la ‘’stabilité, la sécurité et la prospérité des deux pays’’, fait observer le document. Une "nouvelle étape bilatérale" est désormais inaugurée entre les deux pays pour ‘’mettre fin à une crise avec un pays voisin et renforcer les liens bilatéraux’’, soutient le PSOE. ‘’Nous avons des liens humains, historiques, géographiques et économiques forts avec le Maroc. Plus de 800.000 Marocains vivent en Espagne et plus de 17.000 entreprises espagnoles ont des relations commerciales avec le Maroc (700 y sont établies)’’, conclut le document. Dans un message adressé à SM le Roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a souligné que "l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" au sujet du Sahara marocain.