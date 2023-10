Pour le Maroc, la cause palestinienne est une priorité nationale

01/10/2023

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a souligné, mardi à New York, que la cause palestinienne est une priorité nationale pour le Royaume et une constante de sa politique extérieure.



Dans la Déclaration au nom du Maroc lors du débat général de la 78ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, M. Hilale a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, issu de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), a souligné l’importance que le Maroc accorde à cette cause, en affirmant: "Avec le même sérieux et une égale intransigeance, Nous réitérons la position inébranlable du Maroc en faveur de la Cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien frère, pour l’établissement d’un État indépendant ayant Al-Qods orientale comme capitale et apportant in fine sécurité et stabilité aux peuples de la région".



L’ambassadeur a, en outre, réitéré le rejet par le Maroc de toutes les mesures unilatérales affectant le statut juridique et historique d’Al-Qods Acharif, ainsi que son soutien à l’Autorité nationale palestinienne sous la direction du président Mahmoud Abbas et à toutes ses décisions visant à préserver les droits légitimes du peuple palestinien frère à établir son Etat indépendant avec Al-Qods-Est comme capitale, conformément à la solution à deux États convenue au niveau international avec les frontières de 1967 et dans le respect des principes de la légalité internationale et les résolutions y afférentes.



Le Maroc a, par ailleurs, appelé à éviter l’escalade et la violence et à épargner à la région du Moyen-Orient davantage de tensions qui entravent la relance du processus de paix, a indiqué M. Hilale.