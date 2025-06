Pour le Commonwealth de la Dominique, l'initiative marocaine d'autonomie est la solution de compromis Antigua-et-Barbuda réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du Maroc

Séminaire régional du C24 de l’ONU

01/06/2025

Le Commonwealth de la Dominique a réitéré, lors du séminaire régional du Comité des 24 de l’ONU (C24), son "plein soutien" au plan marocain d’autonomie au Sahara, le considérant comme "la solution de compromis" à ce différend régional.



S’exprimant lors de ce séminaire qui s’est tenu récemment à Dili au Timor-Leste, le Représentant permanent du Commonwealth de la Dominique auprès de l’ONU à New York, l'ambassadeur Philbert Aaron, a souligné que l’initiative d’autonomie est conforme au le droit international, à la charte des Nations unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale.



Faisant part du "plein soutien" de son pays au processus politique mené sous l’égide de l’ONU en vue de parvenir à une solution réaliste, pragmatique et mutuellement acceptable au conflit régional autour du Sahara marocain, le diplomate a mis en avant le rôle du Secrétaire général de l’ONU pour faire avancer les efforts vers un règlement de cette question conformément aux recommandations du Conseil de sécurité.



Il a également évoqué le rôle de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, dans la relance du processus politique.



Le diplomate a, par là même, renouvelé l’appel de son pays à un engagement continu du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du "polisario" dans le processus des tables rondes, conformément à la résolution 2703 du Conseil de sécurité.



L’ambassadeur de la Dominique a saisi cette occasion pour saluer le Maroc pour ses efforts visant à promouvoir le développement au Sahara marocain, en permettant d’y améliorer la qualité de vie et d’offrir de larges opportunités aux populations locales. "Le développement du Sahara s'est manifesté par l'amélioration des infrastructures et des soins de santé, de l'éducation et du logement", a-t-il ajouté.



Il a, par ailleurs, salué l’engagement du Maroc à respecter le cessez-le-feu et les accords militaires, ce qui contribuera davantage à la paix dans la région.

De son côté, Antigua-et-Barbuda a réaffirmé, devant le Comité des 24 de l'ONU, son plein soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du Maroc, y compris la région du Sahara.



S’exprimant lors du séminaire régional du C24, la représentante d’Antigua-et-Barbuda, Alyssa Weste, a mis en avant la dynamique de soutien international en faveur de l’initiative marocaine d’autonomie impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Cette initiative vise à parvenir à une solution pacifique au différend régional autour du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume, a-t-elle souligné.

Par la même occasion, la diplomate a salué le respect par le Maroc du cessez-le-feu, tout en appelant les autres parties à revenir à la table de négociation.



L’intervenante s’est félicitée, en outre, de l’atmosphère de démocratie et de stabilité qui règne dans les provinces du Sud du Royaume, ainsi que de la pleine participation de la population locale dans la dynamique de développement à travers des représentants démocratiquement élus.



Dans ce cadre, la diplomate a salué la participation continue des représentants du Sahara marocain aux séminaires régionaux du C24, ainsi que lors des précédentes tables rondes tenues à Genève.



Dans la même veine, la représentante d’Antigua-et-Barbuda a mis en avant le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud lancé en 2015, ajoutant que ce modèle s’appuie sur une approche durable et inclusive pour impulser la dynamique du progrès socio-économique.



Elle a enfin mis en exergue la pleine coopération du Maroc avec la MINURSO, tout en saluant les efforts déployés par l’ONU en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution politique durable au différend régional autour du Sahara marocain.