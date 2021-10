Pour la Sierra Leone, l'initiative d’ autonomie promeut le réalisme et le compromis pour une solution durable à la question du Sahara marocain

28/10/2021

L’initiative marocaine d’autonomie “promeut le réalisme et le compromis pour une solution durable à la question du Sahara”, a affirmé, mercredi à New York, l’ambassadeur, représentant permanent adjoint de la Sierra Leone à l’ONU.



“La Sierra Leone réitère son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie puisqu’elle promeut le réalisme et le compromis pour une solution durable à la question du Sahara”, a-t-elle souligné devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU.

Elle a également réaffirmé le soutien de son pays au processus politique mené sous l’égide “exclusive” du Secrétaire général de l’ONU visant à parvenir à une “solution durable et mutuellement acceptable à ce différend régional”.



La diplomate sierra-léonaise s’est félicitée aussi de la nomination de M. Staffan de Mistura en tant qu’envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, en l’encourageant à capitaliser sur ce momentum “très important”.



Dans ce sens, la Sierra Leone salue la tenue des deux précédentes tables rondes par les parties concernées, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le polisario, a-t-elle indiqué, ajoutant que son pays “attend avec impatience” une troisième table-ronde avec la reprise du processus politique.



Par ailleurs, la représentante de la Sierra Leone a salué les efforts du Maroc visant à répondre aux besoins des populations du Sahara marocain en matière de développement et de santé, notamment à travers l’accès aux vaccins anti-Covid-19.