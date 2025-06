Pour la Gambie, le plan marocain d’autonomie est le cadre le plus crédible pour résoudre la question du Sahara

04/06/2025

La Gambie a réitéré son ferme soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie, la considérant comme le cadre le plus crédible et le plus pragmatique pour résoudre le différend régional autour du Sahara.



« La Gambie continue de soutenir fermement l'Initiative marocaine d'autonomie, qu'elle considère comme le cadre le plus crédible et le plus pragmatique pour résoudre ce conflit », a souligné le Représentant permanent de la Gambie auprès de l’ONU, l'ambassadeur Lamin Dibba, lors du séminaire régional du Comité des 24 de l’ONU (C24) qui s’est tenu récemment à Dili au Timor-Leste.



Il a relevé que cette initiative “respecte les droits souverains et l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, tout en préservant une véritable autonomie” pour les populations des provinces du Sud.



Le diplomate a, dans ce cadre, mis en avant le consensus international autour de l’Initiative d’autonomie, qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité de l’ONU, ajoutant que cette dynamique renseigne sur la confiance dont jouit cette solution durable.



Il s’est, en outre, félicité du nombre grandissant de pays qui ouvrent des représentations diplomatiques à Dakhla et Laâyoune, ainsi que de la dynamique d’investissements massifs engagés dans les provinces du Sud pour améliorer les conditions de vie des populations locales et contribuer à la stabilité régionale.



Il a rappelé, dans ce sens, le lancement en 2015 du Nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, ajoutant que ces efforts soutenus reflètent l’engagement à long terme du Maroc en faveur de la paix, la croissance économique et le progrès social dans la région.



L’intervenant a, par ailleurs, exprimé le soutien de son pays aux efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, visant à faire progresser le processus politique sous les auspices exclusifs de l’ONU en vue de parvenir à une solution politique pacifique réaliste et mutuellement acceptable à ce différend régional.



Le Représentant permanent de la Gambie auprès de l’ONU a, enfin, salué la coopération agissante du Maroc avec les mécanismes des Nations Unies, y compris le Haut commissariat aux droits de l’Homme.