Pour l'implémentation d'un projet d'engrais à Dire Dawa

Accord entre le gouvernement éthiopien et le groupe OCP

19/09/2021

Le gouvernement éthiopien a signé un accord de développement conjoint avec le groupe OCP en vue de l'implémentation d'un projet d'engrais à Dire Dawa en Ethiopie pour un investissement total pouvant atteindre 3,7 milliards de dollars, a annoncé le ministère éthiopien des Finances.



L'accord a été conclu lors d'une visite effectuée par une délégation de haut niveau au Maroc, conduite par Ahmed Shide, ministre éthiopien des Finances, accompagné de responsables de l'"Ethiopian Chemical Industry Corporation" (CIC), de l'"Ethiopian Agricultural Businesses Corporation" (EABC) et de l'"Ethiopian Mineral, Petroleum and Biofuel Corporation" (EMPBC), précise le ministère.



En vertu de cet accord, un complexe d'engrais sera mis en place à Dire Dawa, en utilisant les ressources locales (gaz éthiopien et acide phosphorique marocain), souligne le ministère sur son compte twitter.



Le projet nécessitera un investissement initial estimé à près de 2,4 milliards de dollars US au cours de la première phase pour le développement d'une unité de production d'engrais de 2,5 millions de tonnes, combinant les produits Urée et NPK/NPS, et qui pourrait atteindre une capacité de production de 3,8 millions de tonnes par an, pour un investissement total pouvant atteindre 3,7 milliards de dollars US au cours de la deuxième phase.



Selon la même source, ledit projet contribuera de manière significative à satisfaire la demande croissante de l'Ethiopie en engrais, sachant qu'à partir de 2022, les importations d'engrais dans ce pays représenteront un milliard de dollars US et pourraient potentiellement atteindre 2 milliards de dollars US en 2030.