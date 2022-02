Pour interpeller un dangereux multirécidiviste: Un policier contraint d' utiliser son arme de service

09/02/2022

Un brigadier de police exerçant dansla patrouille de motards relevant du district provincial de sûreté de la ville d'El Kelaâ des Sraghna a été contraint d'utiliser son arme de service, tôt mardi, pour neutraliser un multirécidiviste en état de forte impulsivité ayant exposé la sûreté des citoyens et la sécurité des fonctionnaires de police à une menace imminente et sérieuse à l'aide d'une arme blanche. La patrouille est intervenue pour appréhender le suspect (31 ans) quisemait le trouble sur la voie publique en mettant en danger la vie des citoyens à l'aide d'une arme blanche en sa possession, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Cet individu a opposé une résistance farouche aux éléments de la police en mettant en dangerleursécurité, ce qui a contraint le brigadier de police à utiliser son arme de service en tirant trois balles dont une de sommation, selon le communiqué, qui précise qu'une balle a atteint les membres inférieurs du suspect qui a été neutralisé et interpellé. Le mis en cause a été placé sous surveillance médicale à l'hôpital, dans l'attente de le soumettre à l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les circonstances de cette affaire, conclut la même source.