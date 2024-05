Pour Mundo Deportivo, Brahim Diaz, “l'un des meilleurs ” joueurs du Real Madrid cette saison

29/05/2024

L'international marocain Brahim Diaz a été "l'un des meilleurs" joueurs du Real Madrid cette saison, et a contribué à révolutionner les matches sur le plan offensif, a écrit, mardi, le quotidien espagnol Mundo Deportivo.



Auteur de 14 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues, l'attaquant madrilène n'a pas démérité en terminant le championnat comme étant le joueur qui a offert le plus de passes décisives pour son équipe par 90 minutes de jeu, souligne le quotidien spécialisé.



A ce niveau, le Lion de l'Atlas se place à la tête du classement avec 1,05 passe décisive par 90 minutes jouées, suivi de Nico Williams (0,95) et Raphinha (0,86), indique Mundo Deportivo.



Le Real Madrid a remporté son 36ème titre du championnat d’Espagne de football cette saison. L'équipe de Brahim Diaz, qui disputera samedi prochain la finale de la Ligue des champions contre Borussia Dortmund, possède la meilleure attaque du championnat avec 87 buts et la meilleure défense encaissant seulement 26 buts.