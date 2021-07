Pour Africa CDC, le Maroc est un modèle dans le domaine de la vaccination

30/07/2021

Le Maroc est devenu "un modèle dans le domaine de la vaccination" contre la Covid-19, a affirmé le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC) relevant de l'Union africaine.



"Nous reconnaissons le rôle de premier plan joué par le Royaume en matière de vaccination sur le continent africain. Le Maroc est devenu un modèle dans le domaine de la vaccination", a souligné le directeur d’Africa CDC, John Nkengasong, dans une déclaration à la MAP à l’issue d’une entrevue, jeudi au siège de cette agence de l’organisation panafricaine, avec l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.



"Nous avons été extrêmement heureux de la décision du Royaume de commencer la production de vaccins", s’est réjoui M. Nkengasong, tout en saluant cette noble initiative de S.M le Roi Mohammed VI qui va contribuer à lutter d’une manière efficace contre la pandémie de Covid-19.



Le directeur d’Africa CDC a également mis en avant le soutien apporté par le Maroc à l’UA et à cette agence spécialisée de l’organisation panafricaine dans la lutte contre cette pandémie.



"Le Maroc a été présent dès le début de la pandémie pour nous soutenir dans tous nos efforts et pour exprimer une solidarité agissante" envers les pays africains, a ajouté M. Nkengasong, rappelant dans ce sens l’aide médicale envoyée à plusieurs Etats africains sur Hautes instructions de S.M le Roi pour leur apporter appui et assistance dans la lutte contre la Covid-19.



Lors de cette entrevue, le directeur d’Africa CDC et le diplomate marocain ont passé en revue la situation épidémiologique sur le continent et les moyens à même de lutter contre la pandémie.



Les deux parties ont, en outre, mis en exergue la solidarité agissante du Royaume envers les pays africains dès le début de la pandémie.



MM. Arrouchi et Nkengasong ont mis l’accent sur la stratégie adoptée par le Royaume et les initiatives prises par le Souverain pour juguler la propagation de la Covid-19.



Ils ont, dans ce cadre, mis en avant la stratégie de vaccination adoptée par le Maroc et le projet de fabrication des vaccins dans le Royaume et son impact aux niveaux national et continental.



Le directeur d’Africa CDC a également saisi cette occasion pour exprimer ses vives félicitations au Royaume à l’occasion de la célébration du 22ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de ses Glorieux ancêtres.