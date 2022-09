Potter cale d'entrée avec Chelsea

15/09/2022

Lancé dans le grand bain de la Ligue des champions, l'entraîneur de Chelsea Graham Potter a dû se contenter d'un match nul 1-1 pour ses débuts face à Salzbourg à Stamford Bridge mercredi, une semaine après sa nomination.



La magie attendra. Brillant avec Brighton, Potter, 47 ans, a été choisi par la direction de Chelsea jeudi dernier pour remplacer l'Allemand Thomas Tuchel, limogé après le revers inaugural en C1 contre le Dinamo Zagreb (1-0). Mais pour son premier match avec les Blues, le technicien anglais n'a pu offrir un premier succès en C1 cette saison aux Londoniens.

Avec un seul point les Anglais restent derniers du groupe E, dominé par l'AC Milan. Un nouveau faux pas après celui contre le Dinamo qui avait entraîné la chute de Tuchel.



Les supporters de Chelsea ont rendu hommage à leur ancien coach en l'applaudissant à la 21e minute du match contre les Autrichiens de Salzbourg, en souvenir de l'année 2021 où les Blues avaient remporté la Ligue des champions sous sa conduite.

Plus tôt, son successeur avait été salué par des applaudissements également, au moment de s'installer sur le banc.



Après une première période dominée par les Anglais mais stérile, Raheem Sterling a ouvert le score au retour des vestiaires (48e) d'une frappe du droit sur un centre de Mason Mount.

Déjà buteur face à l'AC Milan (1-1), Noah Okafor a remis les deux équipes à égalité (75e) à la conclusion d'un contre où Thiago Silva a manqué un tacle glissé, laissant à Junior Adamu la possibilité d'adresser un centre au jeune attaquant suisse.



La titularisation de Thiago Silva était l'un des trois changements opérés par Potter dans le 11 des Blues par rapport au match du Dinamo. Le défenseur brésilien, Marc Cucurella, ancien de Brighton, et Jorginho ont ainsi remplacé Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana et Ben Chilwell.

Le gardien de Salzbourg Philipp Köhn a privé Chelsea d'une victoire sur le fil en repoussant, une frappe à bout portant du gauche d'Hakim Ziyech (83e). Potter aurait dû diriger son premier match avec Chelsea face à Fulham samedi dernier, mais le report de la septième journée du championnat d'Angleterre après le décès de la reine Elizabeth II l'a propulsé directement sur la grande scène européenne.



Après ses débuts mitigés en C1, il devra encore patienter pour tenter de décrocher un premier succès en championnat. Le choc contre Liverpool dimanche figure en effet parmi plusieurs rencontres reportées en raison des évènements liés aux obsèques de la reine.