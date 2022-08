Positif au Covid, Drake repousse son concert de réunion avec Nicki Minaj et Lil Wayne

07/08/2022

Alors qu'il devait clôturer son célèbre festival OVO à Toronto, le rappeur canadien Drake a été contraint d'annuler sa performance, après avoir été testé positif au Covid-19.



Ce show, très attendu, devait marquer le retour sur scène de l'artiste aux côtés de Lil Wayne et Nicki Minaj, trio connu autrefois sous le label Young Money. Ils ne s'étaient pas produits ensemble depuis presque dix ans.



"Je suis vraiment dévasté de vous dire que j'ai été testé positif au Covid et que le spectacle de retrouvailles de Young Money prévu ce soir est reporté à la date la plus proche possible", a déclaré Drake sur Instagram.



Jeudi 28 juillet, Drake a donné le coup d'envoi de la dixième édition de son festival OVO, organisé chaque

année à Toronto depuis 2010. La prestation du rappeur canadien a notamment été marquée par l'apparition de la chanteuse Nelly Furtado pour une interprétation des tubes I'm Like A Bird et Promiscuous.



En juin, Drake a sorti Honestly, Nevermind, qui est devenu son 11e album à atteindre la première place du classement Billboard 200. Il a depuis défendu ce disque sur scène notamment aux côtés des Backstreet Boys avec lesquels il a interprété I Want It That Way à Toronto.