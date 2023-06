Pose de la première pierre du Centre de services agricoles à Kpalimé au Togo

Une initiative conjointe du gouvernement togolais et du Groupe OCP

14/06/2023

La cérémonie de pose de la première pierre du Centre de services agricoles à Kpalimé au Togo, a eu lieu, vendredi, en présence du chef de l’État togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, et de responsables de l'OCP Africa.



Ce centre de services agricoles, un pilier majeur dans le développement du secteur agricole togolais, est une initiative conjointe du gouvernement togolais et du Groupe OCP, avec le soutien de la Banque mondiale, indique, lundi, l'OCP Africa dans un communiqué.



Cette pose de la première pierre par le Président Faure Essozimna Gnassingbé donne suite aux accords signés la semaine dernière par les deux parties et prouve leur engagement envers une agriculture novatrice et créatrice de valeur dans le pays, ajoute la même source.



A cette occasion, le directeur général de l'OCP Africa, Mohamed Anouar Jamali, a souligné que le Centre de services agricoles à Kpalimé contribuera au développement agricole au Togo. Il a relevé que ce Centre fournira aux agriculteurs togolais les outils, les connaissances et les services dont ils ont besoin pour améliorer leur productivité et leur rentabilité, rapporte la MAP.



"Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement togolais dans cette initiative clé pour l’agriculture et nous remercions la Banque mondiale pour son soutien", a-t-il souligné. "Ensemble, nous travaillons à la transformation du secteur agricole togolais, en mettant l'accent sur la durabilité, l'innovation et l'autonomisation des agriculteurs", poursuit-il.



En effet, le Centre vise à améliorer la compétitivité des chaînes de valeur agricoles et à renforcer les capacités des agriculteurs en fournissant un large éventail de produits et services essentiels. Le Centre de services agricoles à Kpalimé sera un guichet unique régional pour les agriculteurs togolais, offrant un accès facile à des intrants agricoles de qualité tels que les engrais, les semences et les produits phytosanitaires, poursuit le communiqué.



De plus, le centre fournira des services et des conseils agronomiques de proximité, permettant aux agriculteurs de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour améliorer leurs pratiques agricoles, relève OCP Africa. L'une des composantes essentielles du centre sera la production de fertilisants adaptés aux besoins spécifiques des sols et des cultures, grâce à la mise à disposition d'un Smart Blender, qui permettra aux agriculteurs d'obtenir des mélanges d'engrais personnalisés pour optimiser la nutrition des cultures et des sols et améliorer les rendements.



Le Centre de services agricoles sera équipé d'un laboratoire moderne pour l'analyse des sols, permettant l'établissement et la mise à jour de la carte de fertilité des sols. De plus, le laboratoire assurera le contrôle qualité des engrais en mesurant la teneur des éléments nutritifs (N, P et K) et des additifs (Zn, B, Mn, S ...). Il fournira également des services d'analyse des sols et de contrôle qualité pour d'autres régions et partenaires.



La mécanisation agricole et les systèmes d'irrigation joueront également un rôle clé dans le centre. Des machines agricoles et du matériel d'irrigation seront mis à disposition des agriculteurs, avec un atelier mécanique pour l'entretien préventif et curatif des machines.



En plus de ces services clés, le centre comprendra un call center offrant un soutien continu aux agriculteurs, une ferme modèle pour démontrer les bonnes pratiques agronomiques, ainsi qu'un réseau de conseillers agricoles pour accompagner et renforcer les capacités des agriculteurs. Ainsi, le Centre de services agricoles à Kpalimé est un exemple concret de l'engagement de l'OCP Africa à contribuer au développement durable de l'agriculture en Afrique et à soutenir les efforts du gouvernement togolais pour moderniser les chaînes de valeur agricole.



Grâce à de telles initiatives, OCP Africa contribue, ainsi, à la réalisation de la vision d'une agriculture prospère et résiliente portée par le gouvernement togolais. OCP Africa, filiale du Groupe OCP, a pour mission de contribuer au développement d'écosystèmes agricoles intégrés en Afrique, en travaillant étroitement avec les agriculteurs pour contribuer à développer le potentiel agricole du continent à travers des solutions adaptées aux conditions locales et aux besoins des sols et cultures. Elle contribue également à sécuriser la production d'engrais accessibles à proximité des grands bassins agricoles, à renforcer ses capacités logistiques et à développer de nouveaux réseaux locaux de distribution.



OCP Africa est présente dans de nombreux pays africains : Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Kenya, Ghana, Nigeria, Zambie, Bénin, Tanzanie, Ethiopie, Burkina Faso et Rwanda.