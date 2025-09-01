Ports gérés par l'ANP : Un trafic de près de 51,2 MT à fin juin 2025

L'activité des ports gérés par l'Agence nationale des ports (ANP) a atteint un niveau de trafic de près de 51,2 millions de tonnes (MT) à fin juin 2025, en hausse de 6,6% par rapport à la même période un an auparavant.



Le chiffre d'affaires (CA) cumulé de l'ANP s'est élevé à environ 1,5 milliard de dirhams (MMDH), en croissance de 6,9% comparativement à fin juin 2024, indique un communiqué de l'Agence.



Concernant le CA consolidé, il a augmenté de 7,8% à plus de 1,59 MMDH.

Les investissements réalisés par l'ANP se sont établis à 123 millions de dirhams (MDH) au 2ème trimestre 2025 et à 198 MDH au S1-2025.