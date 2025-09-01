Libération
Libération
Ports gérés par l'ANP : Un trafic de près de 51,2 MT à fin juin 2025

01/09/2025

juin 2025 Ports gérés par l'ANP trafic

L'activité des ports gérés par l'Agence nationale des ports (ANP) a atteint un niveau de trafic de près de 51,2 millions de tonnes (MT) à fin juin 2025, en hausse de 6,6% par rapport à la même période un an auparavant.

Le chiffre d'affaires (CA) cumulé de l'ANP s'est élevé à environ 1,5 milliard de dirhams (MMDH), en croissance de 6,9% comparativement à fin juin 2024, indique un communiqué de l'Agence.

Concernant le CA consolidé, il a augmenté de 7,8% à plus de 1,59 MMDH.
Les investissements réalisés par l'ANP se sont établis à 123 millions de dirhams (MDH) au 2ème trimestre 2025 et à 198 MDH au S1-2025.


Articles similaires
Le Fonds d'équipement communal réalise un PNB de 328 MDH au 1er semestre 2025
Le Maroc, hub stratégique de reprise après sinistre pour les entreprises européennes
Le déficit commercial se creuse de nouveau à fin juillet
Masse monétaire : Un accroissement annuel de 7,7% en juillet 2025
Commentaires (0)
Nouveau commentaire :
Inscription à la newsletter
LIBÉRATION
Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Version : Mobile / Web