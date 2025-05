Ports : Le DG de portnet plaide pour une stratégie claire d’intégration de l’IA

16/05/2025

Le directeur général de PortNet SA, Youssef Ahouzi, a appelé, mercredi à Casablanca, à la mise en place d’une stratégie claire d’intégration de l’intelligence artificielle dans la gestion des ports.



"Cette stratégie permettra de cibler les bons marchés et d’anticiper les formalités commerciales", a affirmé M. Ahouzi, qui intervenait lors des Rencontres du digital, organisées en marge du Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed), sous le thème "L'intelligence artificielle, vecteur de transformation, d’accélération et de simplification du commerce international".



Selon lui, l’intelligence artificielle permet aujourd’hui d’accomplir des tâches répétitives et complexes de manière rapide et fiable, libérant ainsi le capital humain pour des fonctions à plus forte valeur ajoutée.



Relevant que les ports constituent un point névralgique de l’économie nationale, par lequel transitent l’ensemble des marchandises, il a insisté sur la nécessité d'assurer une performance accrue et une efficacité opérationnelle continue afin de soutenir l’évolution rapide de l’économie marocaine, rapporte la MAP.



De son côté, Juan Manuel Diez, responsable de la planification stratégique et de l'innovation au port de Valence, a souligné le rôle central que joue l’IA dans la chaîne d’approvisionnement et les systèmes d’intelligence concurrentielle.



"Le contexte actuel est marqué par une exigence d’efficacité et d’efficience accrues, notamment dans un monde devenu hautement volatil, où la capacité d’adaptation repose sur l’intégration des outils numériques", a-t-il précisé.



Et d’ajouter que le port de Valence s’est engagé dans un processus d’automatisation avancée de ses opérations portuaires, ajoutant que grâce à l'IA, il est désormais possible d’anticiper les mouvements de marchandises et de navires avec une grande précision, améliorant ainsi la planification et la gestion logistique.



M. Diez a enfin souligné que les ports, véritables carrefours d'information, tirent un bénéfice direct de l’intelligence artificielle en matière d’optimisation, en permettant de fluidifier les opérations à toutes les étapes, de simplifier les fonctionnalités et de rendre l’ensemble du travail portuaire plus agile, réactif et compétitif.



Cette édition des Rencontres du digital by PortNet a mis en lumière les opportunités concrètes qu’offre l’IA dans le commerce transfrontalier, les défis à relever pour son adoption à grande échelle, ainsi que les initiatives structurantes déjà en cours aux niveaux national et international.



A travers cet événement, PortNet S.A. réaffirme son engagement à accompagner la transformation digitale du commerce international, en favorisant l’adoption de technologies innovantes au service d’un écosystème plus intelligent, plus agile et plus durable.