Ports : Hausse des trafics de commerce de 2,8% à fin septembre 2023

16/11/2023

Le volume global des trafics de commerce traités par les ports du Maroc, à fin septembre 2023, a atteint 155,2 millions de tonnes contre 151 millions de tonnes par rapport à la même période de l'année précédente, soit une hausse de 2,8%, selon le ministère de l’Equipement et de l'Eau.



Le trafic domestique a enregistré un volume de 81,7 millions de tonnes, en baisse de 3%, tandis que le transbordement a atteint un volume de 73,5 millions de tonnes, soit une croissance de 10,1% par rapport à fin septembre 2022, indique le ministère dans un communiqué.



La répartition du trafic a connu une prédominance de l’activité de transbordement, représentant une part de 47,3% du trafic global, suivi des importations (31,7%), des exportations (16,4%), du cabotage (3,7%) et du soutage des hydrocarbures (0,8%) et ce, au profit des navires transitant par le Détroit de Gibraltar, fait savoir la même source.



S’agissant des principaux trafics stratégiques traités par les ports marocains, le troisième trimestre de l’année 2023 a connu une hausse au niveau des trafics des conteneurs (7,5 millions d’EVP/+8,9%), du coke de pétrole (769 milliers de tonnes/+18,1%), du transport international routier (376.374 unités/+2,5%) et des véhicules neufs (478.496 unités/+18,8%), rapporte la MAP.



Il a parallèlement connu une baisse des trafics des hydrocarbures importés (8,9 millions de tonnes/-2,7%), des céréales (6,9 millions de tonnes/-4,8%), du charbon (8 millions de tonnes/-9,3%), et des phosphates et produits liés (18,4 millions de tonnes/-15,9%).



Pour le trafic des passagers, le ministère révèle que les ports marocains ont vu transiter 4 MPAX à fin septembre 2023, soit une hausse importante de 43,9% par rapport à la même période de l'année précédente, notant que l'activité de croisière a connu une très bonne reprise, avec un total de 146.818 croisiéristes.



Concernant le volume des débarquements des produits de la pêche maritime côtière et artisanale à fin septembre 2023, il a baissé de 16,1% pour s'établir à 913.974 tonnes.