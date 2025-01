Porté par ses nouveaux Galactiques, le Real Madrid met une manita à Salzbourg

24/01/2025

Porté par ses nouveaux Galactiques, Mbappé, Vinicius, Bellingham et Rodrygo, tous décisifs, le Real Madrid, champion d'Europe en titre, a corrigé Salzbourg (5-1) mercredi lors de la septième journée de Ligue des champions et s'est replacé dans la course aux huitièmes de finale.



Sans forcer son talent, le Roi d'Europe, mal en point après une troisième défaite face à Liverpool (2-0) fin novembre, fait un bon de six places au classement de cette C1 nouveau format en grimpant à la 16e position (12 points), et jouera sa qualification la semaine prochaine au Roudourou, à Guingamp, face à Brest (12e, 13 points) lors de la dernière journée de la phase de ligue.



Le Real, assuré de participer à la phase finale, a minima en barrages, a cependant peu de chances d'intégrer le Top-8: si deux équipes ayant actuellement 13 et 14 points (Lille, Feyenoord, Monaco, Aston Villa, le Bayer Leverkusen et l'Atalanta) remportent leur dernier match, le club merengue sera forcément devancé, même en cas de large succès.



Malgré plusieurs absences, dont celles d'Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Lucas Vazquez (suspendu), le géant espagnol aux 15 Ligues des champions n'a laissé aucune chance aux Autrichiens, 34e avec six défaites en sept rencontres et en difficulté dans leur propre championnat.



Avec le soutien de plusieurs milliers de supporters, présents en nombre mais peu bruyants dans la tribune visiteurs du Santiago Bernabéu, Salzbourg a pourtant débuté la rencontre sans complexe en tentant de mettre la pression sur le but madrilène, mais s'est logiquement incliné face à l'armada merengue et son quatuor de stars: Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrygo.



"Nous étions un peu tendres au début du match, mais nous nous sommes bien ajustés. Avec la qualité que nous avons devant, nous n'avions aucun doute. L'efficacité que nous avons en attaque est incroyable. On doit maintenant régler d'autres choses dans le jeu, mais nous sommes sur une bonne lancée, une bonne dynamique", a résumé l'entraîneur madrilène Carlo



Ancelotti sur Movistar.



Souvent dans l'ombre de ses coéquipiers cette saison, Rodrygo a montré la voie en inscrivant un doublé en l'espace d'une dizaine de minutes (24e, 35e) alors que le Real peinait à amener le danger sur le but adverse.



L'ailier brésilien, trouvé sur son aile droite par son compère Vinicius, a ouvert le score sur la première action dangereuse des Merengues et s'est offert ensuite un joli doublé de l'autre côté du terrain d'une frappe dans le petit filet opposé au terme d'un une-deux sublime avec Bellingham.



Plutôt discret, contrairement à ses dernières sorties, Mbappé est allé chercher son 19e but de la saison toutes compétitions confondues, le cinquième sur ses quatre derniers matchs, en grattant le ballon dans les pieds du gardien allemand Janis Blaswich (48e) avant d'être remplacé par l'international marocain Brahim Diaz (70e) sous une belle ovation.



Après ses deux compères d'attaque, Vinicius Junior a lui profité des largesses de la défense autrichienne pour participer à la fête et creuser encore l'écart avec un doublé plein de classe (55e, 77e).



Le milieu danois Mads Bidstrup a sauvé l'honneur en toute fin de partie d'une volée sous la barre (85e).