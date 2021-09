PortNet organise les Rencontres du digital

PortNet organise, en partenariat avec l’Agence nationale des ports (ANP) et en étroite collaboration avec l'Agence de développement du digital (ADD), dans le cadre des Rencontres du digital, un événement hybride aujourd’hui à partir de 09h30 autour de la thématique: “L’innovation digitale au service de la compétitivité et du développement économique du Maroc”. Selon un communiqué de presse, l'événement connaît la participation d'éminentes personnalités dans le domaine des infrastructures, les solutions numériques et le développement digital en plus des hauts responsables de l'administration publique. Parmi les intervenants, il y aura des responsables et des experts nationaux et internationaux de l’administration publique ainsi que du secteur privé. « Différentes thématiques seront abordées avec la programmation de deux panels. Quels sont les enjeux et défis de la transformation digitale ? Quelles sont les actions à prioriser pour la réussir ? Quels en sont les obstacles? Sont-ils technologiques? Logistiques ? culturels? Comment instaurer une culture d’open innovation au sein de l'écosystème logistique et du commerce extérieur ? Quelles sont les tendances actuelles et les perspectives de développement? Ce sont autant de questions auxquelles les intervenants vont répondre», précise-t-on dans ce communiqué. Et de préciser que « les solutions digitales et la numérisation s'imposent comme une alternative efficace et viable dans un monde hyper-connecté. La crise sanitaire et le bouleversement des modes de travail ont définitivement fait du digital un levier de développement et de compétitivité».