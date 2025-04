Port de Tarfaya : Hausse de 311% des débarquements de la pêche côtière et artisanale à fin février

09/04/2025

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au port de Tarfaya ont atteint 5.792 tonnes (T) à fin février dernier, soit une hausse spectaculaire de 311% par rapport à la même période de l'année 2024 (1.411 T), selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces produits débarqués au même port a progressé de 80% pour se chiffrer à 112,93 millions de dirhams (MDH) à fin février 2025, contre 62,77 MDH, durant la même période de l'année précédente, a précisé l'ONP dans son rapport relatif aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèce, les débarquements des poissons pélagiques au niveau de cette plateforme portuaire ont également affiché durant les deux premiers mois de l’année en cours, une augmentation 2.015% à 4.033 T (13,96 MDH), contre 191 T (1,21 MDH) durant la même période de l'année écoulée, rapporte la MAP.



Les débarquements des poissons blancs ont, aussi, augmenté de 58% à fin février dernier à 780 T, pour une valeur de plus de 13,34 MDH, contre environ 8,79 MDH/ 493 T en glissement annuel.



Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont progressé de 36% atteignant 976 T, générant des recettes de 85,53 MDH (+63%).

Quant aux débarquements des crustacés, ils ont connu une baisse de 60% (4 T), générant des revenus de 95.000 dirhams (-46%).



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 67.644 T à fin février 2025, en baisse de 27% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont enregistré une hausse de 13% à plus de 2,29 milliards de dirhams (MMDH).