Port de Tan-Tan : Hausse de 144% des débarquements de la pêche à fin mars dernier

17/04/2025

Les quantités débarquées des produits de la pêche côtière et artisanale au port de Tan-Tan ont atteint 17.869 tonnes à fin mars dernier, soit une forte hausse de 144% par rapport à la même période de l’année dernière, selon l’Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces produits a augmenté de 54% pour atteindre plus de 353,816 millions de dirhams (MDH), contre environ 299,193 MDH à la même période en 2024, précise l’ONP dans ses dernières statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Quant aux quantités débarquées de poissons pélagiques dans ce port, elles ont bondi de 388% au cours des trois premiers mois de l’année en cours, pour atteindre 10.919 tonnes pour une valeur de 51,121 MDH contre 22,238 MDH/2.238 tonnes durant la même période de l’année dernière, ajoute la même source.



Par ailleurs, les captures de poisson blanc ont enregistré une hausse de 46% à fin mars dernier, totalisant 4.278 tonnes pour une valeur de 89,060 MDH, soit une progression de 47% en termes de valeur marchande, contre 60,761 MDH/2.933 tonnes lors de la même période en 2024.



Concernant les céphalopodes, les quantités débarquées ont augmenté de 26%, atteignant 2.624 tonnes pour une valeur de 211,575 MDH, soit une hausse de 48%, tandis que les quantités et la valeur marchande des crustacés ont connu une baisse respective de 30% et 27%.



Au niveau national, les quantités débarquées des produits commercialisées de la pêche côtière et artisanale ont atteint 136.857 tonnes à fin mars, marquant un recul de 25% en comparaison avec la même période de l’année dernière.



En termes de valeur marchande, ces quantités ont toutefois enregistré une hausse de 8%, dépassant 3,2 milliards de dirhams.