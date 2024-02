Port de Sidi Ifni : Baisse de 19% des débarquements de la pêche côtière et artisanale en 2023

14/02/2024

Les quantités des produits de la pêche côtière et artisanale débarquées au port de Sidi Ifni ont enregistré une baisse de 19% au cours de l'année 2023 par rapport à l'année précédente, selon les données de l'Office national des pêches (ONP).



L'office a indiqué que la quantité débarquée au cours de l'année 2023 s'est élevée à 61.527 tonnes, pour une valeur financière de 283,704 millions de dirhams, en baisse de 6% par rapport à l'année 2022 (300,698 millions de dirhams).



La même source ajoute que les quantités des poissons pélagiques débarquées ont diminué de 20% en 2023 pour atteindre plus de 60.000 tonnes, portant sur une valeur financière estimée à 211,584 millions de dirhams, contre 223,290 millions de dirhams en 2022 (74.644 tonnes).



En revanche, les quantités des poissons blancs débarquées au port de Sidi Ifni au cours de la même période ont augmenté de 4% en 2023 avec 1.064 tonnes, pour une valeur financière de 34,483 millions de dirhams, alors que celles des mollusques ont chuté de 6%, soit 422 tonnes, avec une valeur financière estimée à 32,524 millions de dirhams.



Au niveau national, les quantités débarquées des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale au cours de l'année 2023 ont baissé de 11%, soit près de 1,350 million de tonnes, contre 1,511 million de tonnes en 2022.



Selon l'ONP, la valeur de ces quantités débarquées s'élève à 9,980 milliards de dirhams, soit une augmentation de 3% par rapport à l'année 2022 (9,705 milliards de dirhams).