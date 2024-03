Port de Safi: Baisse de 2% des débarquements de la pêche à fin février

26/03/2024

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Safi ont enregistré, durant les deux premiers mois de l’année en cours, une baisse de 2%, par rapport à la même période de l’année écoulée, selon l'Office national des pêches (ONP).



Les captures de poissons au niveau de cette infrastructure portuaire ont atteint à fin février dernier, 4.422 tonnes, contre 4.498 T au cours de la même période de l’année écoulée, indique l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



En revanche, la valeur marchande de ces captures a affiché durant les mois de janvier et février de l’année en cours, une progression de 10%, pour s’établir à environ 49,1 millions de DH (MDH), contre environ 44,8 MDH à fin février 2023, rapporte la MAP.



Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont régressé de 3% à fin février dernier, pour s’établir à 3.843 T, pour une valeur marchande estimée à 11,2 MDH (-15%), contre 3.975 T et 13,2 MDH durant la même période de 2023.



De même, les débarquements des poissons blancs ont reculé durant la même période de 10% pour s’établir à 199 T, pour une valeur estimée à 9 MDH (-1%) contre 221 T pour une valeur marchande d’environ 9,1 MDH à fin février 2023.



Les captures des céphalopodes ont de leur côté, progressé à fin février dernier, de 35% à 365 T, pour une valeur marchande estimée à 27,7 MDH (+31%) contre 271 T pour une valeur de plus de 21,2 MDH durant la même période de 2023.



S’agissant des prises de crustacés, elles ont enregistré durant les deux premiers mois de 2024, une baisse de 51% pour s’établir à 15 T pour une valeur marchande de plus de 1 MDH (-13%) contre 31 T pour 1,2 MDH à fin février 2023.



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 91.996 tonnes à fin février 2024, en baisse de 22% par rapport à la même période de 2023 (117.405 T).

En valeur, ces débarquements sont en recul de 2% à plus de 2,01 milliards de dirhams (MMDH) contre 2,05 MMDH à fin février 2023.

Le port de pêche de Safi est l'un des points les plus dynamiques de commercialisation des produits de la mer du Maroc.



Le secteur de la pêche, rappelle-t-on, constitue un pilier de l’économie locale, dans la mesure où il pourvoit plus de 50.000 emplois directs et indirects.

La flotte de pêche au niveau du port de Safi se compose de 1.319 unités, dont 64 sardiniers, 83 chalutiers, 217 palangriers et 955 barques "Flouka".