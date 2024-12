Port de Mehdia : Les débarquements de pêche en baisse de 19% à fin novembre 2024

13/12/2024

Les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale au port de Mehdia ont enregistré une baisse de 19% à fin novembre 2024, atteignant un volume de 13.145 tonnes (T), contre 16.203 T durant la même période de 2023, selon l’Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces produits a également diminué de 14%, s’établissant à 79,28 millions de dirhams (MDH) contre 92,71 MDH un an auparavant, précise l’ONP dans son rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale.



Par groupe d’espèces, les poissons pélagiques, qui constituent une part significative des débarquements au port de Mehdia, ont enregistré une baisse de 19% en volume pour s’établir à 12.747 T, générant une valeur de 48,77 MDH, soit une diminution de 22% par rapport à la même période de l'année précédente, rapporte la MAP.



En revanche, les céphalopodes ont affiché une baisse plus modérée de 12% en volume, totalisant 310 T, mais ont vu leur valeur progresser légèrement de 4%, atteignant 26,62 MDH, relève l'ONP.



S’agissant des poissons blancs, les débarquements au port de Mehdia ont enregistré une chute de 41% à fin novembre 2024, atteignant un volume de 34 tonnes contre 58 tonnes durant la même période en 2023. La valeur marchande a également reculé de 36%, s’établissant à 1,49 MDH contre 2,34 MDH un an auparavant.

Quant aux crustacés, les débarquements ont diminué de 13% pour s’établir à 55 T, tandis que leur valeur a enregistré un léger recul de 4%, atteignant 2,38 MDH.



A l’échelle nationale, les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint une valeur de près de 9,96 milliards de dirhams (MMDH) au cours des onze premiers mois de 2024, enregistrant une hausse de 6% par rapport à la même période de 2023.