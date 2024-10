Port de Larache: Hausse de 10% des débarquements de pêche à fin septembre

19/10/2024

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Larache ont atteint 11.326 tonnes à fin septembre 2024, en hausse de 10% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures a reculé de 3% à 236,29 millions de dirhams (MDH), contre plus de 244,62 MDH à fin septembre 2023, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont progressé de 24% au cours des neuf premiers mois de 2024 à 9.187 T, pour une valeur estimée à environ 78,40 MDH (+38%), contre plus de 56,81 MDH/ 7.433 T en glissement annuel.



Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, reculé de 12% à 553 tonnes, pour une valeur de plus de 36,29 MDH, contre plus de 35,20 MDH/631 T en glissement annuel.



Concernant les débarquement des céphalopodes, ils ont régressé de 25% à 858 tonnes pour des recettes de plus de 79,22 MDH (-13%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont reculé de 36% à 728 T, générant des revenus de plus de 42,37 MDH (-31%).



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 936.354 tonnes à fin septembre 2024, en hausse de 2% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont enregistré une hausse de 8% à plus de 8,46 milliards de dirhams.