Port de Lamhiriz: Baisse de 9% des débarquements de la pêche à fin avril

13/06/2024

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Lamhiriz ont connu une baisse de 9% à fin avril dernier pour se chiffrer à 892 tonnes (T), contre 977 T à la même période de l'année 2023, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures s'est améliorée de 20% pour atteindre plus de 32,95 millions de dirhams (MDH), contre plus de 27,57 MDH à fin avril 2023, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Les poissons pélagiques ont enregistré une baisse de 50% durant les quatre premiers mois de l'année en cours pour atteindre 28 T avec une valeur estimée à 299.000 dirhams (DH), contre 57 T durant la même période de 2023 pour une valeur d’environ 449.000 DH.

Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, régressé de 42% à 246 T, pour une valeur de plus de 2,60 MDH (-58%), contre plus de 6,16 MDH/ 421 T en glissement annuel.



S’agissant des céphalopodes, les quantités débarquées ont connu une hausse de 25% à 600 T pour des recettes d’environ 29,81 MDH, tandis que pour les crustacés, les débarquements ont reculé de 65% à 3T, générant des revenus de plus de 238.000 DH.



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 268.668 T à fin avril 2024, en baisse de 8% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements sont en hausse de 1% à environ 3,57 milliards de dirhams.