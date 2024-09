Port de Laâyoune: Baisse de 37% des débarquements de la pêche à fin août

25/09/2024

Les quantités de produits de la pêche côtière et artisanale débarquées au niveau du port de Laâyoune ont atteint 102.531 tonnes (T) à fin août 2024, en baisse de 37% par rapport à la même période une année auparavant, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures a également baissé de 12% à plus de 1,07 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 1,21 MMDH à fin août 2023, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques se rapportant à la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont reculé de 49% au cours des huit premiers mois de 2024, soit 70.899 T pour une valeur estimée à 332,28 millions de dirhams (MDH), contre plus de 517,87 MDH/ 138.297 T à fin août 2023.



Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, augmenté de 47% à 23.752 T, pour une valeur de plus de 268,72 MDH (+34%), contre plus de 200,32 MDH/ 16.105 T en glissement annuel.



S'agissant des céphalopodes, les quantités débarquées ont enregistré une hausse de 9%, soit 7.486 T avec des recettes évaluées à 457,14 MDH, alors que les quantités débarquées des crustacés ont progressé de 7%, soit 395 T avec des recettes de plus de 13,21 MDH (+1%).