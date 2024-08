Port de Boujdour: Baisse de 36% des débarquements de pêche à fin juin (ONP)

05/08/2024

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Boujdour ont atteint 18.624 tonnes (T) à fin juin 2024, en baisse de 36 % par rapport à la même période une année auparavant, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures a aussi baissé de 16% à plus de 224,87 millions de dirhams (MDH), contre plus de 267,72 MDH à fin juin 2023, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont également reculé de -46% au cours des six premiers mois de 2024 à 13.186 T, pour une valeur estimée à 41,71 MDH (-41%), contre 70,10 MDH/ 24.228 T à fin juin 2023.



Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, progressé de 22% à 3.612 T, pour une valeur de plus de 69,57 MDH (+18%), contre plus de 59,12 MDH/ 2.958 T en glissement annuel.



Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont connu une stabilité à 1.820 T, pour des recettes de plus de 113,58 MDH (-18%).



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 469.715 T à fin juin 2024, en baisse de 10% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont reculé de 4% à plus de 4,80 milliards de dirhams.