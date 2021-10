Polisario : La fin d’ une chimère

12/10/2021

Voulant participer aux travaux de la quatrième commission de l’AG de l’ONU, celui que le Polisario présentait comme étant son représentant permanent auprès de l’organisation internationale fut interdit d’accès et apprit par la même occasion qu’il n’était ni représentant, ni permanent. Car les agents de sécurité lui ont appris à l’entrée du bâtiment que l’entité qu’il prétend représenter n’était pas un Etat et de ce fait, elle ne représentait rien aux yeux de l’organisation onusienne qui la considérait tout simplement comme une association comme des centaines d’autres. Ainsi donc, le prétendu diplomate Mohamed Omar que le Polisario se targuait de désigner comme représentant permanent accrédité auprès de l’ONU sut, à son corps défendant, qu’au niveau de l’ONU, il n’était qu’un pétitionnaire associatif parmi d’autres. Cette mise au point est un revers pour le Polisario qui ne cesse de présenter le mauritanien Mohamed Omar comme étant son représentant permanent accrédité auprès de l’ONU. Ce qui n’est d’ailleurs qu’un mensonge qui s’ajoute à de nombreux autres dont seuls le Polisario et son géniteur algérien ont le secret. En effet, depuis le milieu des années 70 du siècle passé, depuis que l’Algérie a créé le Polisario lui ordonnant d’installer les Sahraouis les plus naïfs en terre algérienne, la bande à la tête du Polisario n’a cessé de mener ces populations en bateau. Soutenue en cela par le régime militaire algérien et ses pétrodollars, la bande leur ancra à l’esprit qu’ils allaient avoir un Etat indépendant, bien à eux. Ce fut le premier des mensonges servis aux Sahraouis, mais ce n’était pas le dernier, plusieurs autres ont suivi. Ainsi, au début des années 2000, le Polisario faisait croire aux habitants des camps qu’il avait une représentation au niveau du siège de l’ONU et que le prétendu diplomate Mohamed Omar, dit Mizhari, était le représentant accrédité du Polisario. Voilà donc, pour la grande surprise et surtout la grande joie de Fadel Brika, Khadijatou et les autres dissidents du Polisario présents aux travaux de ladite commission, le sieur Mizhari qui se prenait pour un grand diplomate a été renvoyé, avec son prétendu doctorat par les services de sécurité de l’ONU qui lui ont refusé l’accès qui est réservé aux vrais diplomates représentant de vrais pays accrédités auprès de l’organisation onusienne. Voulant hausser le ton, ledit Omar était, doucement, mais de manière ferme prié de passer par la porte réservée aux représentants de la société civile. L’expulsion de Mohamed Omar et son recadrage par les services de sécurité de l’ONU ont fini par révéler qu'il est porteur de la nationalité mauritanienne car il est originaire de ce pays dont les lois ne permettent pas la double nationalité. Décidément, les Mauritaniens sont nombreux et très actifs au niveau de la direction du Polisario. Quand on sait que le nommé Ebbi Bouchraya, qui se targue d’être derrière la dernière décision de la CJUE est également mauritanien, voilà qu’un troisième mauritanien, Khattri Ould Addouh, vient de déclarer que le Polisario considère le poste frontière d’El Guerguarat comme une zone de guerre, et il peut, à tout moment, faire l'objet d'un ciblage de la part de l’Algérie via ses milices séparatistes.