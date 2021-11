Polémique sur l’indisponibilité d’En-Nessyri: Trois mois, décrètent les Espagnols

Pas plus de deux semaines, rétorque Halilhodzic

12/11/2021

Après les tweets et les déclarations officieuses, il était grand temps pour que le principal concerné, le FC Séville sort de son silence et communique sur la blessure de l’international marocain, Youssef En-Nessyri.

Pour le club andalou, En-Nessyri «a souffert d’une rechute de sa blessure, survenue fin septembre dernier». Et d’expliquer via un communiqué relayé par la MAP que l’attaquant marocain « est soumis à un nouveau traitement après avoir subi une rechute de sa blessure, une rupture fibrillaire de l'ischio-jambier gauche ».

Le communiqué du FC Séville ajoute que «le joueur, qui devra se reposer la semaine prochaine, en profitera pour passer quelques jours au Maroc », du fait qu’il se trouve actuellement avec l’équipe nationale, sans être retenu, bien entendu, dans le groupe appelé à disputer les deux derniers matches des éliminatoires du Mondial contre le Soudan et la Guinée.

Si le communiqué du FC Séville ne fait aucunement état de la durée de l’absence de Youssef En-Nessyri, la presse ibérique a, en revanche, avancé que le forfait de l’international marocain serait de trois mois. Une information qui a fait réagir le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic qui, lors de la conférence d’avant-match, tenue jeudi, a martelé que les nouvelles parlant d’une convalescence de trois mois sont «infondées», précisant par là même que Youssef En-Nessyri aura besoin «de deux à trois semaines» pour se rétablir, ce qui veut dire qu’un retour à la compétition ne peut être d’ici moins d’un mois.

Autrement dit, si l’on se réfère aux propos du sélectionneur, qui s’est basé sur le rapport du staff médical du Onze national, En-Nessyri pourrait être opérationnel vers la mi-décembre, trois semaines avant le coup d’envoi des phases finales de la CAN 2022 prévue au Cameroun.



Certes, c’est un peu court, mais si un terrain d’entente est trouvé d’ici là entre l’instance fédérale marocaine et le club sévillan, employeur du joueur, En-Nessyri pourrait faire partie du contingent qui sera dépêché pour l’édition continentale, rendez-vous lors duquel l’EN aura besoin de tous ses éléments capés en vue de concrétiser ses ambitions et satisfaire les attentes de son public.

Mohamed Bouarab



Divers

Judo

La capitale sénégalaise Dakar abrite ce week-end son Open international de Judo, qui connaîtra la participation de judokas de plusieurs pays dont le Maroc. Dirigée par Khaled Kahlawi, membre du bureau directeur et responsable des sélections nationales, l'équipe du Maroc est composée de Aziza Shakir (48 kg), Lamia El Dinary (57 kg), Sophia Belattar (70 kg), Zakaria Lamalem (60 kg), Hassan Doukkali (73 kg), Hamza Al-Abdlawi (90 kg).



Les judokas marocains seront encadrés à l'Open de Dakar par les entraîneurs Hanan Karumi et Ayoub Suhaita. Cette compétition, qui va se dérouler au Complexe sportif Marius Ndiaye de Dakar, compte pour le classement mondial.

Elle verra la participation de plus de 100 judokas venus de 17 pays africains, ainsi que de l'Angleterre et de l'Irlande.





Golf

L'équipe de la golfeuse marocaine, Maha Hadioui, a fini en tête du classement de l'"Aramco Team Championship Series", qui se déroule au Royal Greens Golf Club en Arabie Saoudite, à l'issue de la première journée.



L'équipe, qui comprend aux côtés de Maha Hadioui, l'Anglaise Georgia Hull et l'Indien Diksha Daghar, ainsi que le président du Conseil d'administration de Saudi Golf et de la Fédération locale de la discipline, Yasser Al-Rumayyan, a brillé lors de cette journée en finissant avec un score de 19 coups sous le par. L'équipe de l'Espagnole Carlota Seganda, qui comprend sa compatriote Harang Lee, l'Allemande Leticia Ras-Anderica et Lee Seung Soo, a terminé deuxième (18 sous le par).



La troisième place a été décrochée par l'équipe de l'Américaine Lindsey Weaver, la Belge Manon de Roy et l'Anglaise Eleanor, avec un score de 17 coups sous le par.