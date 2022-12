Polémique autour d' une édition signée du dernier livre de Bob Dylan

02/12/2022

La déception a été amère pour les acheteurs de l'édition signée du livre de Bob Dylan, The Philosophy of Modern, paru le 1er novembre dernier. Alors que cette édition limitée - vendue 600 dollars - devait être signée de la main du musicien prix Nobel de littérature, plusieurs acheteurs se sont rendu compte que la signature n'était pas manuscrite mais avait été dupliquée".



Reconnaissant le préjudice, l'éditeur Simon & Schuster a proposé le 20 novembre dernier de rembourser les clients.



"Auprès de ceux qui ont acheté l'édition limitée de The Philosophy Of Modern Song, nous voulons nous excuser", a ainsi déclaré l'éditeur dans un communiqué publié sur Twitter.



"Il s'avère que les livres en édition limitée contiennent la signature originale de Bob, mais sous une forme de réplique écrite. Nous réglons ce problème immédiatement en offrant à chaque acheteur un remboursement immédiat", poursuit l'éditeur.



Dans cette édition limitée, le patron de Simon & Schuster s'était même fendu d'une petite note soulignant le caractère "très spécial".



"Cette lettre confirme que l'exemplaire du livre que vous tenez entre vos mains a été signé par Bob Dylan", y indiquait-il encore.



Le poète et musicien de 81 ans y livre des réflexions sur des titres légendaires de Frank Sinatra (Strangers in the Night) ou des Who (My Generation).