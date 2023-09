Plusieurs obstacles nuisent à la candidature du Botswana à la CAN 2027

22/09/2023

Plusieurs obstacles nuisent à la candidature du Botswana à la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2027), dont les résultats seront annoncés la semaine prochaine, rapportent mercredi des médias botswanais en citant des sources proches du dossier.



«L'une des principales questions qui pourraient s'avérer être une pierre d'achoppement est la construction de trois nouveaux stades d'ici trois ans», a indiqué la même source, notant qu’une équipe d'évaluateurs a présenté récemment ses rapports à la réunion exécutive de la CAF après avoir visité les pays candidats en juillet et août derniers.



Elle a expliqué que des craintes ont été soulevées quant à la possibilité de terminer la construction dans les délais impartis, soit un an avant la compétition continentale afin de pouvoir organiser une épreuve test.



Alors que les stades futurs présentés à la CAF sur papier semblent répondre aux exigences requises dans les tournois internationaux, la Commission d'évaluation indépendante n'aurait pas été entièrement convaincue, car ces projets nécessiteront beaucoup de fonds, relèvent les médias.



Ils ajoutent que «l’autre enjeu est celui de disposer d’un hôtel cinq étoiles avec 650 lits, afin d’accueillir les dirigeants de la CAF et d’autres dignitaires de haut niveau», notant que la capitale Gaborone ne dispose pas d’un hôtel avec ces caractéristiques.



Outre le Botswana, d'autres pays comme l'Egypte, le Sénégal et le trio composé du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie sont candidats à l'organisation de la CAN-2027.



Le Botswana tente d'organiser la phase finale de la CAN en Afrique australe pour la première fois depuis 2013, date à laquelle l'Afrique du Sud avait accueilli la compétition footballistique continentale.